Derechista Laura Fernández asume, con su antecesor, un gobierno de mano dura en Costa Rica

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La derechista Laura Fernández asumió este viernes la presidencia de Costa Rica con un proyecto de mano dura contra el narcotráfico y concentración de poderes tutelado por su antecesor, inédito en un país considerado por mucho tiempo de los más seguros y democráticos de América.

La politóloga de 39 años gobernará a la sombra de su mentor, el mandatario saliente Rodrigo Chaves, a quien nombró como superministro que controlará la agenda política y económica del llamado «gobierno de la continuidad».

En un acto multitudinario en el Estadio Nacional de San José, en asueto gubernamental, Fernández juró para un periodo de cuatro años tras ganar cómodamente las elecciones del 1 febrero, gracias a la popularidad de Chaves.

«¡Sí, juro!», dijo Fernández con la mano sobre la Constitución y una Biblia, tras lo cual la jefa de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, le colocó la banda presidencial en una investidura por primera vez entre mujeres, pese al auge del conservadurismo en Costa Rica.

Exministra de la Presidencia de Chaves, toma las riendas del pequeño país centroamericano de 5,2 millones de habitantes, famoso por su estabilidad política y riqueza natural, pero hoy con un récord de asesinatos por el narcotráfico.

«Quiero ir por la calle y no temer a una balacera. También espero que baje el costo de vida», expresó Nancy Gutiérrez, ama de casa de 50 años.

Fan del presidente Nayib Bukele, Fernández prometió una cárcel inspirada en la megaprisión para pandilleros de El Salvador, endurecer las penas e imponer estados de excepción en zonas conflictivas.

Aliada, como Chaves, de Donald Trump, la segunda mujer en gobernar Costa Rica afianza a la derecha en Latinoamérica, tras recientes triunfos en Chile, Bolivia y Honduras.

– «Tentaciones autoritarias» –

Gobernará con 31 de 57 diputados a su favor, una mayoría conveniente para buscar aliados en su afán de reformar el Estado, sobre todo el poder judicial, al que achaca la inseguridad y protección de élites tradicionales.

La nueva presidenta, que también heredó la mayoría del gabinete de Chaves, promete un «cambio profundo e irreversible».

Opositores y analistas consideran que su proyecto apunta a una hegemonía similar a la de Bukele, quien acumuló poder absoluto e instauró la reelección indefinida sobre el éxito de su guerra antipandillas, criticada por grupos de derechos humanos.

Habrá «una diarquía (gobierno compartido)», opina el politólogo argentino Daniel Zovatto, quien calificó de «muy peligrosa» la «concentración de poder» en un expresidente «con tentaciones autoritarias».

Constantino Urcuyo, doctor en sociología política de La Sorbona, cree que el «modelo Bukele no tiene cabida en Costa Rica». «Vivimos rasgos de autoritarismo y el viento se nos movió a la derecha, pero aún hay «instituciones fuertes para resistir», dijo a AFP.

Chaves, economista de 64 años, cuyo estilo sarcástico y confrontativo es popular, debe esperar dos mandatos para postular a la reelección, pero diputados oficialistas no descartan cambiar esa norma.

Al ser nombrado ministro de la Presidencia y de Hacienda, mantendrá inmunidad frente a investigaciones que lo señalan de corrupción y de hacer campaña a favor de Fernández, lo cual tenía prohibido por ley.

Para Zovatto y opositores, ella gobernará con sumisión a Chaves, algo de lo que duda Urcuyo, quien fue su profesor de ciencias políticas en la Universidad de Costa Rica.

– Al amparo de Trump –

En su giro a la derecha, Costa Rica cerró su embajada en La Habana y expulsó a los diplomáticos cubanos, acepta 100 deportados mensuales desde Estados Unidos y se adhirió al Escudo de las Américas, una alianza antidrogas continental liderada por Kristi Noem.

A la investidura asistieron el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, Noem, el rey Felipe VI y los presidentes de Israel, Chile, Panamá, Honduras, Guatemala y Dominicana. Bukele se ausentó.

Washington ha retirado visas a críticos al gobierno y hace poco a los directivos del principal periódico costarricense, La Nación, al que Chaves llama «prensa canalla».

Costa Rica retrocedió en libertad de prensa y derechos sexuales, según oenegés humanitarias.

Hija de agricultores, católica y madre de una niña pequeña, Fernández se considera «liberal en lo económico y conservadora en lo social». Eligió llamarse presidente, sin «a».

Aunque la pobreza bajó del 23% al 15% en cuatro años, Costa Rica es el sexto país latinoamericano más desigual y el segundo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que trabaja más -tras México-, pero cuyos empleados ganan menos.

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