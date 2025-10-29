Derechista Wilders admite pérdida importante en comicios neerlandeses pero promete seguir

La Haya, 29 oct (EFE).- El líder ultraderechista neerlandés Geert Wilders reconoció este miércoles que su Partido por la Libertad (PVV) sufrió «una pérdida importante» en las elecciones generales de Países Bajos, aunque aseguró que la formación «sigue siendo una de las más grandes del país» y prometió continuar en la política «hasta los ochenta años».

Según el sondeo a pie de urna de Ipsos I&O, el PVV habría obtenido 25 escaños, frente a los 37 que tenía en el Parlamento saliente, situándose en segundo lugar, muy cerca del liberal progresista D66, que lidera la proyección con 27 escaños. “Somos la segunda, y quizá incluso la primera fuerza. Aún no hay un resultado definitivo, pero esperábamos 30 o más escaños”, declaró Wilders tras conocer los primeros datos.

El político atribuyó la caída de su partido a la estrategia de otras formaciones que descartaron públicamente pactar con él durante la campaña. “Muchos votantes habrán pensado que, si nadie quiere gobernar con el PVV, es mejor apoyar a otro partido que sí pueda hacerlo”, dijo. EFE

