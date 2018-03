La actual Comisión de los Derechos Humanos de la ONU reúne delegados de 53 países (Suiza no es miembro) en el curso de las sesiones anuales de seis semanas, tendientes a evaluar la situación mundial del rubro. La Comisión recibe críticas, de manera regular, por su incapacidad para ejercer presión sobre los Estados miembros que no respetan los derechos humanos.

Derechos humanos: Washington apoya a Berna 15 de junio de 2005 - 15:47 Estados Unidos apoyará la propuesta suiza de reemplazar a la muy desacreditada Comisión de los Derechos Humanos de la ONU por un Consejo con sede en Ginebra. En visita a Washington, el secretario de Estado del Ministerio suizo de Exteriores, Michael Ambühl, confirmó la coincidencia de ambos países sobre el particular. Sobre la reforma de la ONU -particularmente importante para el presidente estadounidense, George Bush-, Michael Ambühl aseguró a swissinfo que existe "una convergencia de puntos de vista sobre los temas centrales", tal como la ampliación del Consejo de Seguridad y la creación del Consejo de Derechos Humanos. Sus interlocutores manifestaron al representante suizo "su apoyo a Ginebra como sede de la futura institución", destinada a reemplazar a la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, cada vez más desacreditada merced a la presencia en su seno de países que, de manera evidente, no respetan los derechos humanos. Con respecto a la oposición de Washington a que Alemania obtenga una sitio permanente en el Consejo de Seguridad, Michael Ambühl estima que "la ampliación del Consejo es algo bueno, puesto que incrementa la representatividad" del órgano político de toma de decisiones de la ONU. Empero, "Suiza no está a favor de nuevos derechos de veto". Un nuevo enfoque Sin embargo, el objetivo fundamental de la visita del secretario de Estado a Washington era otro. Un mes después de la aprobación del gobierno de una revisión de la política exterior suiza, en particular con Estados Unidos, y un mes antes de la visita a Washington del ministro helvético de Economía, Joseph Deiss, Michael Ambühl viajó a Estados Unidos para establecer una suerte de bosquejo de ese nuevo enfoque. "Las relaciones entre Suiza y Estados Unidos son excelentes, aunque basadas fundamentalmente en el aspecto económico. Ambas partes han decidido trabajar juntas a fin de intensificar y diversificar las relaciones bilaterales para ubicarlas en un marco más estructurado", declara el secretario de Estado. ¿Ese "marco más estructurado" podría incluir la creación de una comisión bilateral que se reuniría regularmente para tratar temas concretos, como hace Estados Unidos con otros países? "Los detalles aún no han sido abordados, pero nos reuniremos de nueva cuenta en fecha próxima para examinar las diferentes opciones que hemos tratado", responde Michael Ambühl. Acuerdo de libre comercio Con respecto a la pretensión de Suiza de concluir un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, el secretario de Estado subraya que las primeras discusiones tendrán lugar el mes próximo durante la visita de Joseph Deiss. El Congreso estadounidense examina en estos momentos un tratado semejante con los países de América Central y que enfrenta la oposición de los sindicatos y de numerosos republicanos conservadores, preocupados por el eventual desplazamiento de empleos calificados o no. ¿Esas reticencias podrían frenar las negociaciones con Suiza? "No lo creo –estima Michael Ambühl- Suiza y Estados unidos están en el mismo nivel de desarrollo y el temor de los desplazamientos es, por lo tanto, mucho menor". Guantánamo En el transcurso de su visita, Michael Ambühl se reunió, en particular, con Nick Burns y Paula Dobriansky, subsecretario de Estado para Asuntos Políticos y subsecretaria de Estado para Asuntos Mundiales, respectivamente. En el Pentágono, se entrevistó con Peter Rodman, subsecretario de la Defensa, responsable de la seguridad internacional. Además de la reforma a la ONU y de los asuntos bilaterales, las entrevistas abordaron la lucha contra el terrorismo, la no proliferación nuclear, la situación en Medio Oriente, en los Balcanes y en Corea del Norte, así como la situación de los prisioneros en Guantánamo. Sobre ese tema, Michael Ambühl declaró a la radio suiza de expresión alemana que sus interlocutores "habían comprendido que Suiza, como depositaria de los Convenios de Ginebra, tenía otra política en ese rubro". swissinfo, Marie-Chrisine Bonzom, Washington (Traducción, Marcela Águila Rubín) Datos clave La actual Comisión de los Derechos Humanos de la ONU reúne delegados de 53 países (Suiza no es miembro) en el curso de las sesiones anuales de seis semanas, tendientes a evaluar la situación mundial del rubro. La Comisión recibe críticas, de manera regular, por su incapacidad para ejercer presión sobre los Estados miembros que no respetan los derechos humanos. Contexto En el marco de las propuestas de reforma, Kofi Annan se pronunció, a principios de abril, por reemplazar la Comisión por un Consejo de Derechos Humanos bajo el modelo del Consejo de Seguridad. Berna y Washington apoyan particularmente esta idea y pretenden que el futuro consejo sea instalado en Ginebra.