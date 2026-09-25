¿Extradita Suiza a sus ciudadanos?

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Si una persona de nacionalidad suiza es buscada por un delito cometido en el extranjero y se encuentra en Suiza. ¿Queda de repente fuera del alcance de la ley?

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Patricia Islas

Dirijo la redacción en español de SWI swissinfo.ch, lo que implica asegurar la calidad de nuestras publicaciones y hacerlas comprensibles para personas de habla hispana de más de 20 países. Además, formo parte de un equipo de periodistas especializados en asuntos exteriores. Explicar el acontecer actual y sus relaciones con Suiza es una parte esencial de mi tarea. Periodista senior con más de 30 años de experiencia en periodismo de investigación, locución, producción de contenido multimedia y distribución en redes sociales. Isabelle Bannerman

Mi trabajo se centra en conectar con ustedes, nuestro público, y generar confianza en nuestro periodismo. Desarrollo herramientas de interacción, como debates multilingües, y ayudo a distribuir nuestros contenidos a los usuarios en todas las plataformas. Exenfermera, estudié lingüística inglesa y medios de comunicación, donde me interesé por el periodismo y la información en la era digital. Giannis Mavris ¿Qué lugar ocupa Suiza en el mundo? ¿Y hacia dónde se dirige? Me centro en la evolución actual y en la posible evolución futura. Después de completar mis estudios (Historia, Derecho y Estudios Europeos), trabajé un tiempo en la Embajada de Suiza en Atenas. Tengo experiencia periodística tanto en el ámbito local como nacional helvético, como periodista libre de planta. Hoy, mi cobertura tiene un enfoque internacional. Otros idiomas: 2 English en Does Switzerland extradite its citizens? leer más Does Switzerland extradite its citizens?

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Por regla general, Suiza no extradita a sus propios ciudadanos a menos que estos den su consentimiento explícito. Este derecho está consagrado en la Constitución suiza y se basa en el principio de soberanía territorial, según el cual Suiza aplica sus propias leyes a sus ciudadanos.

Una persona seguidora en nuestra cuenta en InstagramEnlace externo nos pregunta cuál es el caso de las personas con doble nacionalidad. Es un caso especial: si se encuentran en Suiza, el país no las extradita. Sin embargo, si están en un Estado del que también tienen la ciudadanía y donde son perseguidas penalmente, Suiza tiene pocas posibilidades de intervenir. En esos casos, normalmente sólo se ofrece asistencia consular.

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