¿Extradita Suiza a sus ciudadanos?

Si una persona de nacionalidad suiza es buscada por un delito cometido en el extranjero y se encuentra en Suiza. ¿Queda de repente fuera del alcance de la ley?
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Periodista senior con más de 30 años de experiencia en periodismo de investigación, locución, producción de contenido multimedia y distribución en redes sociales.
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Exenfermera, estudié lingüística inglesa y medios de comunicación, donde me interesé por el periodismo y la información en la era digital.
¿Qué lugar ocupa Suiza en el mundo? ¿Y hacia dónde se dirige? Me centro en la evolución actual y en la posible evolución futura.
Después de completar mis estudios (Historia, Derecho y Estudios Europeos), trabajé un tiempo en la Embajada de Suiza en Atenas. Tengo experiencia periodística tanto en el ámbito local como nacional helvético, como periodista libre de planta. Hoy, mi cobertura tiene un enfoque internacional.
Por regla general, Suiza no extradita a sus propios ciudadanos a menos que estos den su consentimiento explícito. Este derecho está consagrado en la Constitución suiza y se basa en el principio de soberanía territorial, según el cual Suiza aplica sus propias leyes a sus ciudadanos.
Una persona seguidora en nuestra cuenta en InstagramEnlace externo nos pregunta cuál es el caso de las personas con doble nacionalidad. Es un caso especial: si se encuentran en Suiza, el país no las extradita. Sin embargo, si están en un Estado del que también tienen la ciudadanía y donde son perseguidas penalmente, Suiza tiene pocas posibilidades de intervenir. En esos casos, normalmente sólo se ofrece asistencia consular.
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Derechos humanos
Por qué Suiza no extradita a sus propios ciudadanos
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Algunos Estados entregan a sus propios ciudadanos cuando son buscados por la justicia en el extranjero. Suiza no lo hace —con una excepción.
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