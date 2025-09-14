La pena de muerte en el mundo en 90 segundos 

Este contenido fue publicado en
16 oct. 2024
Cada vez son menos los países que aplican la pena de muerte. Sin embargo, las ejecuciones aumentan. Suiza pretende abolir la pena capital en todo el mundo.
En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.
¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.
¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?
Puede encontrar todos nuestros debates aquí y participar en las discusiones.
Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.
Síganos
SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR
SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR
Puede encontrar todos nuestros debates aquí y participar en las discusiones.
Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.