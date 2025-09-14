The Swiss voice in the world since 1935
Derechos humanos

La pena de muerte en el mundo en 90 segundos 

Mientras la tendencia global en contra de la pena de muerte continúa, el número mundial de ejecuciones aumentó en 2024. Suiza, que aboga por la abolición universal de la pena de muerte desde hace décadas, y hoy mantiene firme su postura.

Este contenido fue publicado en
1 minuto
Patricia Islas , Kaoru Uda , Michele Andina
pena de muerte

Política exterior

Respecto a la pena de muerte, Suiza no es neutral

Este contenido fue publicado en Cada vez son menos los países que aplican la pena de muerte. Sin embargo, las ejecuciones aumentan. Suiza pretende abolir la pena capital en todo el mundo.

leer más Respecto a la pena de muerte, Suiza no es neutral

Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.

