Por qué Suiza no extradita a sus propios ciudadanos

Imagen ilustrativa. Illustration: Kai Reusser, Swissinfo

Algunos Estados entregan a sus propios ciudadanos cuando son buscados por la justicia en el extranjero. Suiza no lo hace —con una excepción.

4 minutos

Las personas buscadas en el extranjero pueden ser devueltas mediante una solicitud de extradición, con el fin de cumplir condena o comparecer ante un tribunal.

Sin embargo, este procedimiento es más complejo de lo que parece a primera vista, ya que los países gestionan estas solicitudes de forma muy diferente, especialmente cuando afectan a sus propios ciudadanos. Eso a menudo genera malentendidos en el extranjero sobre el enfoque suizo. Se lo explicamos a continuación.

¿Por qué Suiza no extradita a sus propios ciudadanos?

Según la Constitución suizaEnlace externo, los ciudadanos suizos solo pueden ser extraditados con su consentimiento. Este principio se basa en la soberanía territorial: Suiza trata a sus ciudadanos conforme a su propio ordenamiento jurídico.

Históricamente, esta postura se explica por una desconfianza hacia la persecución política. En el siglo XIX, Europa fue el escenario de las revoluciones liberales que dieron lugar a los Estados modernos. Posteriormente, surgieron movimientos reaccionarios que limitaron nuevamente las libertades democráticas. En ese contexto, muchas personas huyeron de sistemas judiciales politizados hacia Suiza, que se convirtió en un refugio para personas exiliadas europeas. Estas experiencias marcaron profundamente la concepción jurídica suiza, especialmente en materia de extradiciónEnlace externo

¿Qué ocurre si Suiza no extradita a una persona buscada?

Si una persona no es extraditada, puede igualmente ser procesada: por las autoridades suizas. Eso puede implicar asistencia jurídica internacional, que Suiza asuma la persecución penal o que la pena se cumpla en territorio suizo. La condición es que los hechos imputados también sean punibles en Suiza. Por tanto, huir al país de origen no garantiza la impunidad.

Un caso especial es el de las personas con doble nacionalidad: si se encuentran en Suiza, el país no las extradita. Sin embargo, si están en un Estado del que también son ciudadanos y donde son perseguidos penalmente, Suiza tiene pocas posibilidades de intervenir. En esos casos, normalmente solo se ofrece asistencia consular.

¿Qué excepciones existen?

El Tribunal Penal Internacional (TPI) juzga los crímenes más graves: genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Como Estado parte, Suiza coopera con el TPI y ha establecido las bases legales correspondientes. Por ello, los ciudadanos suizos pueden ser entregados a este tribunal, y cualquier pena posterior se cumple en Suiza.

Más información en el siguiente artículo:

Mostrar más

Mostrar más Política exterior El principio de justicia universal se está aplicando cada vez más: así es cómo funciona Este contenido fue publicado en Los delitos graves deben perseguirse en todos los países del mundo, según el principio de jurisdicción universal. Pero los casos se acumulan, también en Suiza. leer más El principio de justicia universal se está aplicando cada vez más: así es cómo funciona

¿Qué países extraditan a sus propios ciudadanos?

Son pocos los Estados que extraditan a sus propios nacionales. Entre ellos figuran principalmente Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Todos ellos pertenecen a la tradición del common law, un sistema jurídico originado en el Reino Unido y desarrollado principalmente a través de la jurisprudencia.

Esto contrasta con el civil law, propio de la Europa continental, basado en la tradición del derecho romano y en procesos legislativos. Aunque este último es hoy el sistema más extendido, existen también otras tradiciones jurídicas y numerosos sistemas mixtos.

¿Cómo funciona la extradición en la UE?

Dentro de la Unión Europea existe la orden de detención europea, que permite la cooperación penal entre Estados miembros. Este mecanismo ha sustituido en gran medida los procedimientos tradicionales de extradición, acortando los plazos y permitiendo expresamente la entrega de ciudadanos propios.

De este modo, los Estados miembros —que históricamente, al igual que Suiza, apenas extraditaban a sus propios ciudadanos— avanzan progresivamente hacia un «espacio de libertad, seguridad y justicia». Este es uno de los objetivos de los tratados europeosEnlace externo y una expresión del principio de la «unión cada vez más estrecha», un pilar fundamental de la integración europea.

Editado por Marc Leutenegger. Adaptado del alemán por Carla Wolff.

Mostrar más

Mostrar más Política exterior Nuestro boletín sobre política exterior Suscríbase a nuestro boletín si desea recibir información y artículos de a fondo sobre la política exterior suiza. leer más Nuestro boletín sobre política exterior

Los preferidos del público Los más discutidos

En cumplimiento de los estándares JTI Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI