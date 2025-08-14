The Swiss voice in the world since 1935
Suizos a bordo de la flotilla que desafía el bloqueo de Gaza

Gaza
Con más de 160 nacionalidades representadas, la Flotilla Global Sumud es la mayor acción de la sociedad civil jamás organizada, ha destacado Shady Ammane, delegado de Suiza. Keystone-SDA
Generado con inteligencia artificial.
Ciudadanos suizos también participan en la flotilla que pretende romper el bloqueo marítimo en Gaza. La Asociación Waves of Freedom (WOFA) tiene previsto zarpar con cinco barcos cargados con leche en polvo para bebés y filtros de agua.

Este contenido fue publicado en
2 minutos
Keystone-SDA

«Lo que está ocurriendo es inhumano. Queremos romper el bloqueo, la ayuda sí existe», declaró a los medios de comunicación en Ginebra Hicham El Ghaoui, presidente de WOFA, una asociación fundada en 2025 en Verbier, Suiza. El médico, que ha participado en varias misiones en Gaza, explica que hay camiones llenos de alimentos aparcados a pocos kilómetros del enclave palestino, donde la población se muere de hambre.

Con más de 160 nacionalidades representadas, la Flotilla Global Sumud es la mayor acción de la sociedad civil jamás organizada, ha destacado Shady Ammane, delegado de Suiza. Decenas de barcos participan en esta iniciativa pacífica y no violenta, que partirán principalmente desde Barcelona el 31 de agosto y desde Túnez el 4 de septiembre.

Para evitar sabotajes, los barcos que transportan ayuda humanitaria y médica partirán desde otros puertos mediterráneos no especificados. WOFA, que bautizó sus dos primeros veleros como Heidi y Wilhelm Tell, está buscando fondos para comprar dos barcos más y contratar capitanes, personal médico y periodistas que acompañen a los participantes.

El efecto de Greta

En Suiza, más de 600 personas se han inscrito y 267 de ellas han entregado sus documentos de identidad, señaló Ammane. A nivel mundial, dos tercios de las 18.000 personas inscritas quisieran embarcarse, afirmó Samuel Crettenand, delegado internacional, para quien «Gaza es el cementerio de los derechos humanos».

El número de personas voluntarias ha ido aumentando desde que el domingo se anunciara la participación de la activista sueca Greta Thunberg. Todas ellas se someterán al mismo proceso de selección y formación para garantizar que no cedan al pánico si los barcos son interceptados por comandos israelíes especializados. Psicólogos y abogados prestarán asistencia a distancia a los participantes.

A nivel político, se ha contactado con varios parlamentarios. «Suiza ha destacado por su silencio durante casi dos años. Ante el genocidio, ser neutral significa ser cobarde o cómplice», afirmó El Ghaoui. «Nuestra acción está dictada por el derecho internacional. Hacemos un llamamiento a todos los gobiernos para que nos protejan», añadió, recordando que la acción tendrá lugar en aguas internacionales.

Adaptado del inglés por Carla Wolff.

