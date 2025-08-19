Dermer se reunirá hoy en París con canciller sirio y enviado de EE.UU., según Axios

1 minuto

Washington, 19 ago (EFE).- El ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, Ron Dermer, tiene previsto reunirse este martes en París con el canciller sirio, Asaad al Shaibani, y el enviado especial de EE.UU. para Siria, Tom Barrack, para discutir la temas de seguridad en la frontera que comparten ambos vecinos en Oriente Medio, aseguró el medio estadounidense Axios.

Ha sido el periodista de Axios Barak Ravid el que, citando dos fuentes cercanas al asunto, ha confirmado en la red social X las informaciones que había adelantado el Canal 12 israelí.

Esta reunión, que se pospuso tras estar prevista inicialmente para la semana pasada, supondrá la segunda vez en el último mes que Dermer y Al-Shaibani mantienen un encuentro con el apoyo de Washington.

Sobre la mesa estaría el tema de la seguridad de la comunidad drusa en el sur de Siria, especialmente en la provincia de Al Sueida, donde Israel ha subrayado la necesidad de proteger a esta minoría.

En este terreno, la Administración Trump lleva tiempo intentando mediar entre Israel y Siria para que alcancen un acuerdo sobre el establecimiento de un corredor humanitario en Al Sueida para brindar apoyo a los drusos.

Damasco, por su parte, ha insistido en que se opone a cualquier división de esta provincia que considera parte íntegra del territorio sirio.

Supuestamente ambas partes deben departir también sobre el futuro de las bases militares rusas sobre suelo sirio. EFE

asb/cpy