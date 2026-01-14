Derrotas de la argentina Sierra, la colombiana Arango y la mexicana Zarazúa

1 minuto

Redacción deportes, 14 ene (EFE).- La tenista argentina Solana Sierra, la colombiana Camila Arango y la mexicana Renata Zarazúa cayeron en los octavos de final del Abierto de Hobart y dejaron el torneo australiano sin presencia latina en los cuartos.

Sierra, número 64 del mundo, fue derrotada este miércoles ante la croata número 71 del mundo, Antonia Ruzic, por 7-5 y 6-4.

La argentina logró romperle el servicio a Ruzic en hasta tres ocasiones, pero en los tramos finales de los sets, la diestra croata logró mostrar su poderío en el juego.

No pudo avanzar tampoco la colombiana número 82 del mundo, Camila Arango, que se despidió del torneo en octavos de final tras perder contra la británica número 29 del mundo, Emma Raducanu, por 6-3 y 7-6 en un partido que se tuvo que decidir en el tie-break en favor de la británica.

Tampoco pudo vencer en su encuentro la mexicana número 84 del mundo, Renata Zarazúa, que cayó por 6-1 y 6-2 ante la estadounidense número 30 del mundo, Iva Jovic, que dominó en todas las facetas del juego para dejar los cuartos de final sin presencia latinoamericana. EFE

def/og