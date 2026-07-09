Desafíos de economías emergentes fueron analizados en Perú por bancos centrales de América

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Lima, 8 jul (EFE).- Las economías emergentes afrontan desafíos y oportunidades de crecimiento en el actual período de transición de la economía mundial hacia un entorno «más fragmentado, volátil y fuertemente condicionado por factores geopolíticos», según se señaló durante una conferencia celebrada en la ciudad peruana de Cusco con la participación de líderes de bancos centrales y organismos financieros de América.

La decimoséptima conferencia anual organizada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el estadounidense Comité para la Reinvención de Bretton Woods (RBWC) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), abordó un escenario que puede «redefinir el rol de las economías emergentes en el panorama global», informó este miércoles el ente emisor peruano en un comunicado.

En la cita participaron los gobernadores del BCRP, Julio Velarde; del Banco Central de Chile, Rossana Costa; del Banco de la República (Colombia), Leonardo Villar; del Banco Central de Uruguay, Guillermo Tolosa; del Banco Central de Costa Rica, Róger Madrigal; y el presidente emérito del G30 y exgobernador del Banco de Israel Jacob Frenkel.

También, el presidente del BID, Ilan Goldfajn; la subdirectora del Fondo Monetario Internacional (FMI) Dora Iakova; el presidente ejecutivo del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), José Darío Uribe; y el director del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla), Manuel Ramos Francia.

Además, la economista líder del BID Vanessa Alviarez; la gerente de conocimiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Verónica Frisancho; y el asesor sénior de la Oficina para las Américas del Banco de Pagos Internacionales (BIS) Christian Upper.

Un nuevo escenario para las economías

Durante la reunión se señaló que el nuevo escenario que puede redefinir el rol de las economías emergentes tiene entre sus factores a los desbalances globales, las presiones fiscales, los nuevos patrones del comercio internacional y de los flujos de capital, así como la transformación tecnológica.

Asimismo, que los recientes choques de oferta, vinculados a tensiones geopolíticas, han generado presiones inflacionarias a escala mundial, mientras que la creciente demanda de minerales críticos ofrece «una oportunidad significativa para América Latina», se indicó.

El aprovechamiento de esta situación, se remarcó, «requerirá marcos institucionales sólidos, condiciones favorables para la inversión y una gestión macroeconómica prudente».

Los participantes anotaron, por otra parte, que las innovaciones tecnológicas están transformando la prestación de servicios financieros, sobre todo por el desarrollo de plataformas digitales de pago que favorecen la interoperabilidad, reducen los costos de transacción y promueven una mayor inclusión financiera.

En ese sentido, se resaltó que las plataformas digitales públicas también podrían generar beneficios adicionales al reducir los costos de transacción y profundizar la inclusión financiera.

El reto para las economías emergentes

«Frente a este nuevo escenario, las economías emergentes deben preservar un marco macroeconómico y regulatorio sólido, asegurar acceso efectivo a liquidez en momentos de estrés, impulsar reformas estructurales y fortalecer la cooperación internacional», se recomendó.

Los bancos centrales también reiteraron que los recientes choques globales y las innovaciones tecnológicas son retos que deben abordarse dentro de un régimen de metas de inflación flexibles y creíbles, en coordinación con la política fiscal.

«Este entorno de elevada incertidumbre y cambios estructurales plantea desafíos significativos para las economías emergentes, pero también abre oportunidades de crecimiento y refuerza la importancia de contar con fundamentos macroeconómicos sólidos, marcos regulatorios adecuados y una política monetaria orientada a preservar la estabilidad de precios», concluyó la nota del BCRP. EFE

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