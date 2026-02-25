Desalojan sede del Poder Judicial en Ciudad de México por amenaza de bomba falsa

Ciudad de México, 25 feb (EFE).- Autoridades de seguridad de la Ciudad de México desalojaron este miércoles un edificio que es parte de las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, en el sur de la capital mexicana, debido a una amenaza de bomba que resultó ser falsa.

A través de su cuenta oficial de X, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que personal especializado del agrupamiento Zorros acudió al edificio ubicado en la avenida Insurgentes Sur, después de recibir el reporte de una llamada en la que se advertía sobre un supuesto explosivo.

“Los uniformados apoyaron a evacuar a los trabajadores y realizaron una revisión exhaustiva en todas las zonas del edificio, estacionamientos, baños, oficinas, entre otros”, según la SSC.

Tras la revisión del inmueble, las autoridades no encontraron indicios de riesgo.

“Luego de una búsqueda, no se localizó ningún objeto que pusiera en riesgo la integridad física de las personas, por lo que se organizó el reingreso de los trabajadores”, indicó la institución.

Las autoridades capitalinas no reportaron personas lesionadas ni daños materiales derivados de la alerta.

De acuerdo con medios locales, la llamada que alertó sobre el presunto artefacto explosivo provino de un hombre que se identificó como integrante del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue abatido el pasado 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, durante un operativo federal.

Hasta ahora, el Poder Judicial de la Federación no ha dado información sobre el suceso. EFE

