Desaparece un avión de carga con cinco tripulantes frente a la costa de Pakistán

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Islamabad, 8 jul (EFE).- Un avión de carga de la aerolínea paquistaní K2 Airways, con cinco tripulantes a bordo, desapareció de los radares cuando cubría la ruta entre Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos, y Karachi, en el sur de Pakistán, informó la Autoridad de Aeropuertos de Pakistán.

La aeronave, un Boeing 737, reportó un problema en el sistema de navegación a las 21.18 hora local del martes, cuando se encontraba en ruta hacia Karachi, y recibió asistencia del Centro de Control de Área de la ciudad, indicó la autoridad aeroportuaria en un comunicado publicado en X y recogido por medios locales. EFE

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