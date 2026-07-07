Desaparece un avión de carga con cinco tripulantes frente a la costa de Pakistán

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Islamabad, 8 jul (EFE).- Un avión de carga de la aerolínea paquistaní K2 Airways, con cinco tripulantes a bordo, desapareció de los radares cuando cubría la ruta entre Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos, y Karachi, en el sur de Pakistán, informó la Autoridad de Aeropuertos de Pakistán.

La aeronave, un Boeing 737, reportó un problema en el sistema de navegación a las 21.18 hora local del martes, cuando se encontraba en ruta hacia Karachi, y recibió asistencia del Centro de Control de Área de la ciudad, indicó la autoridad aeroportuaria en un comunicado publicado en X y recogido por medios locales.

Tres minutos después, a las 21.21, el avión fue observado en el radar descendiendo rápidamente y realizando un cambio brusco de rumbo, antes de que se perdieran el contacto por radar y las comunicaciones a unas 155 millas náuticas, unos 287 kilómetros, al oeste de Karachi.

Tras la desaparición de la aeronave, las autoridades activaron el Centro de Coordinación de Rescate y lanzaron una operación de búsqueda y salvamento en el mar con la participación de varias agencias.

La plataforma especializada Flightradar24 identificó el vuelo como KTA1732 y la aeronave como un Boeing 737 de carga con matrícula AP-BOI.

Según sus datos preliminares, el avión registró una pérdida de altitud, después una subida y posteriormente una segunda caída brusca antes de que se perdiera el contacto.

La plataforma precisó que, poco después del despegue desde Sharjah, la aeronave y otros aviones en la región experimentaron interferencias GNSS, lo que degradó parte de los datos iniciales de seguimiento.

K2 Airways es una aerolínea privada con base en Karachi, establecida en 2018 y su primer Boeing 737-400SF llegó a Pakistán en julio de 2024 para reforzar sus operaciones de carga. EFE

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