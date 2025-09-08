The Swiss voice in the world since 1935

Desarrollan en Puerto Rico una pasta dental con sargazo para combatir bacterias orales

San Juan, 8 sep (EFE).- Estudiantes de la Escuela de Medicina Dental de Ponce Health Sciences University en Puerto Rico (sur) desarrollan una formulación de pasta dental con extractos de sargazo, que presuntamente poseen efectos prometedores contra bacterias orales asociadas a la caries, se informó este lunes.

Esto se logra, según explicó en un comunicado Omar Vélez López -líder del equipo de universitarios investigadores de Microbiología-, incorporando compuestos bioactivos con propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias y anticaries.

«Los ensayos iniciales sugieren que los extractos poseen efectos prometedores contra bacterias orales asociadas a la caries, lo que abre la posibilidad de generar una patente que impulse la transferencia tecnológica y el desarrollo de nuevos productos», detalló Vélez López.

«Además de su impacto en la prevención dental, el proyecto podría promover nuevas oportunidades económicas y de sostenibilidad en la isla», aseguró.

Vélez indicó que el sargazo, una macroalga que se acumula en grandes cantidades en las playas de Puerto Rico, se ha convertido en un serio desafío ambiental y económico.

Su descomposición produce gases que afectan la calidad del aire, el agua y la actividad pesquera, además de reducir el atractivo turístico de las costas, según se explicó.

Con esta investigación, el equipo busca cambiar la perspectiva sobre el alga, convirtiendo lo que hoy es considerado un problema en una oportunidad de innovación.

La recolección se realiza en playas de Guánica (suroeste), donde se procesan biomoléculas para integrarlas en formulaciones seguras para consumo humano.

«A largo plazo, este modelo propone un aprovechamiento sostenible del sargazo que conecta la investigación biomédica con la salud pública, el desarrollo económico y la protección ambiental», afirmó Vélez López.

La Escuela de Medicina Dental de Ponce Health Sciences University abrió en agosto de 2024 y es la primera escuela dental privada acreditada en Puerto Rico y la primera en más de 50 años en iniciar operaciones en la isla. EFE

