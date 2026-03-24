Desarticulada una banda que envió 1,2 millones de euros falsos desde Rumanía a Bulgaria

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Bucarest, 24 mar (EFE).- Las Policías rumana y búlgara se han incautado de 1,2 millones de euros y han detenido a cinco miembros de una banda de falsificación de moneda que producía billetes falsos en un taller en Rumanía y los enviaba a Bulgaria, país que introdujo la moneda única el pasado 1 de enero, informaron este martes las autoridades.

Un italiano, dos rumanos y dos búlgaros han sido detenidos en Sofía, la capital de Bulgaria, mientras transportaban 1,2 millones de euros en billetes falsos de 100, que eran producidos en una factoría en el norte de Rumanía.

Durante el arresto, los agentes se incautaron también de un kilo de cocaína, informa la unidad contra el crimen organizado y el terrorismo de Rumanía (Diicot).

Los investigadores afirman que entre octubre y noviembre de 2025 los sospechosos adquirieron en el extranjero cientos de kilos de papel especial para la producción de billetes falsos y equipos de impresión de alto rendimiento.

En el taller clandestino, instalado en un edificio en construcción, se confiscaron impresoras, diversos componentes electrónicos y papel para la impresión de billetes falsos de 50 y 100 euros. EFE

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