Desarticulan en Costa Rica una banda de venta de vehículos robados con vínculos en Panamá

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San José, 21 may (EFE).- Las autoridades de Costa Rica arrestaron este jueves a 12 personas como sospechosas de integrar una banda con vínculos en Panamá, que se dedicaba a la recepción de vehículos robados para su posterior venta con documentación alterada.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llevó a cabo este jueves 14 allanamientos en localidades de las provincias de San José, Cartago y Alajuela, en el centro del país, con el objetivo de desarticular esta organización que estaría liderada por un hombre de apellido Arley, de 41 años de edad, quien está entre los 12 sospechosos detenidos.

El subdirector del OIJ, Vladimir Muñoz, dijo en declaraciones a los medios que la banda criminal es investigada desde el 2023 y se dedicaba a la recepción de vehículos que fueron robados en Costa Rica y Panamá, y que luego los colocaba en el mercado costarricense con documentación irregular preparada por siete notarios, quienes fueron detenidos.

«Tenemos 19 casos con los que hemos logrado corroborar la existencia de la estructura criminal, que tenía una definición de funciones desde un liderazgo de una persona de apellido Arley, y que además se componía de notarios y personas para hacer trámites registrales y de revisión técnica de los vehículos», detalló Muñoz.

Entre esos 19 casos hay vehículos que fueron robados en Panamá y que aparecieron en manos de clientes en Costa Rica que desconocían su procedencia.

Parte del modo de operar de la organización era «gemelear» vehículos, es decir, utilizar en los autos robados información y matrículas de carros similares que estaban inscritos legalmente.

Hasta el momento, los 19 casos confirmados asociados a la banda, significan una afectación de 167 millones de colones (unos 365.000 dólares) para las víctimas de robo.

En los 14 allanamientos llevados a cabo este jueves, las autoridades decomisaron 3,7 millones de colones (unos 8.200 dólares) y 1.237 dolares en efectivo, munición de arma de fuego, 14 teléfonos celulares, 19 documentos, 29 dispositivo USB, 6 computadoras de escritorio, 13 computadoras portátiles y 15 placas metálicas (matrículas) de vehículos. EFE

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