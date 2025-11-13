Desarticulan en Ecuador red con vínculos en España que enviaba droga a Europa y África

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 13 nov (EFE).- La Policía ecuatoriana desarticuló una red de narcotráfico internacional que funcionaba en el país andino, y que tenía ramificaciones en España, y que había enviado droga valorada en 300 millones de dólares hacia países de Europa y África, aseguró este jueves el ministro del Interior, John Reimberg.

Los agentes realizaron esta madrugada ocho registros simultáneos en los municipios de Samborondón, Naranjal y Daule, pertenecientes a la provincia costera de Guayas, cuya capital es Guayaquil, y detuvieron a once personas, presuntos miembros de esta organización.

«Esta investigación, activa hace 3 años, involucraba una red de tráfico de drogas que movía cerca de 300 millones de dólares dentro de tres compañías exportadoras que pasaron de tener movimientos económicos mínimos a millonarios en poquísimo tiempo», señaló Reimberg en su cuenta de la red social X.

El ministro agregó que la droga había sido enviada a Bélgica, Países Bajos, España y Libia, en complicidad con otras once personas, ciudadanos albaneses y españoles, que también habrían sido detenidos en España.

«Acabaremos hasta con la ultima economía criminal. Iremos atrás de cada uno de quienes están atrás de estas estructuras», añadió.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica. EFE

