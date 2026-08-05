Desarticulan en Ecuador un presunto centro de falsificación de documentos de vehículos

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Quito, 5 ago (EFE).- La Policía ecuatoriana capturó a diez personas y desarticuló en la ciudad costera de Guayaquil (suroeste) un presunto centro de falsificación de documentos de matriculación y revisión de vehículos de varios municipios del país, informó este miércoles el ministro del Interior, John Reimberg.

Durante la intervención «se incautaron unas 5.000 especies (documentos) de revisión técnica vehicular, cerca de 2.000 stickers, 58 planchas litográficas, seis clisés metálicos para sellos, tres rollos de material holográfico y seis teléfonos celulares, presuntamente utilizadas para la elaboración ilegal de documentos oficiales», indicó el funcionario en sus redes sociales.

De acuerdo al ministro los documentos de revisión vehicular hallados en el operativo que descubrió el presunto centro de falsificación tendrían los nombres de los municipios de Bucay, San Vicente, Naranjal, Rumiñahui, Junín y Balzar.

Las edades de los capturados -siete hombres y tres mujeres, todos ecuatorianos- oscila entre los 24 y los 67 años, quienes fueron puestos a órdenes de la justicia para el debido proceso. EFE

sm/eav