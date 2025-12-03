Desarticulan en El Salvador banda que ofrecía visas estadounidenses de trabajo falsas

San Salvador, 3 dic (EFE).- Una banda supuestamente dedicada a estafar a personas al ofrecerles visas estadounidenses de trabajo falsas fue desarticula en El Salvador con la captura de seis miembros, informó este miércoles la Fiscalía General de la República (FGR).

La Fiscalía indicó que la estructura «operaba a nivel regional» y que «contactaban a sus víctimas a través de redes sociales» y señaló que «desde el 2021 ofrecían trámites de visa norteamericana para trabajar en distintos proyectos y prometían entregar la documentación necesaria para viajar sin inconvenientes».

Indicó que «hasta el momento se contabilizan 44 víctimas a las que estos criminales les solicitaron pagos a través de transferencias bancarias, a cuentas de Estados Unidos» y «en total se han girado 30 órdenes de captura».

La entidad de investigación informó de que el procedimiento para las capturas se realizó con la coordinación de la Policía Nacional, de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, el Departamento de Justicia de EE.UU., y la Fiscalía de Colombia, y que se llevó a cabo en diferentes departamentos del país, como en San Salvador.

La Fiscalía identificó a los seis capturados durante el operativo como René Melara, Brenda Martínez, José Quintanilla, Yensi Quevedo, Carlos Alberto Velásquez y José Antonio Méndez. EFE

