Desarticulan en Panamá una red de narcotráfico que movía droga por servicios de correo

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Ciudad de Panamá, 5 may (EFE).- Las autoridades de Panamá desarticularon este martes una red de narcotráfico que transportaba droga hacia Europa y Norteamérica a través de empresas de mensajería, y detuvieron a una docena de personas sospechosas de estar involucradas.

«La Procuraduría General de Panamá (Fiscalía) a través de su Fiscalía de Drogas con la Policía y el Servicio Nacional Aeronaval desarrollaron la Operación Courier, aprehendiendo a 12 personas investigadas por tráfico de drogas hacia Norteamérica y Europa mediante servicios de mensajería», informó la Fiscalía en redes sociales.

Entre la docena de detenidos hay, presuntamente, panameños y jamaicanos, según medios locales. Las autoridades no dieron más detalles del caso, aunque en imágenes difundidas por las mismas se aprecia cómo revisan documentos de identidad, dinero en efectivo y tarjetas.

La Policía panameña detalló que hizo casi una veintena de allanamientos y registros en la provincia de Panamá, donde se ubica la capital, y Bocas del Toro, una provincia caribeña conformada mayoritariamente por un archipiélago de islas cercanas a Costa Rica.

Panamá es utilizado como puente para la droga producida en Sudamérica, cuyo destino principal es Estados Unidos, uno de los principales países de consumo de sustancias ilegales, así como Europa. Solo en 2025, se decomisaron en el país 129 toneladas de drogas y 47,8 toneladas de precursores químicos.

En lo que va de año, las autoridades panameñas han reportado la incautación de varios cargamentos de droga, entre ellos uno de 5.356 paquetes el pasado 17 de enero, tras interceptar una embarcación en una de las islas del archipiélago de Las Perlas (Pacífico). EFE

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