Desarticulan una fábrica de fusiles a gran escala para grupos criminales en Río de Janeiro

São Paulo, 15 oct (EFE).- La Policía Federal de Brasil desarticuló este miércoles un grupo especializado en la producción a gran escala de fusiles para abastecer a las principales facciones criminales en Río de Janeiro, con una capacidad estimada de 3.500 fusiles por año, según fuentes oficiales.

Según la Policía Federal, la organización importaba piezas de Estados Unidos y China, y utilizaba maquinaria de alta precisión para montar los fusiles en territorio nacional y luego enviarlos a distintas facciones criminales en el Complexo do Alemão y la Rocinha, dos importantes favelas de Río.

La acción de este miércoles nace a partir de un operativo llevado a cabo en octubre de 2023, cuando las fuerzas de seguridad desmantelaron una fábrica de armas en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, y detuvieron en flagrante al líder del esquema, que fue condenado a 12 años y se encontraba bajo régimen de prisión domiciliaria.

Se conoció que, tras el allanamiento en 2023, la fábrica fue trasladada al interior del estado de São Paulo, con la fachada de ser una planta de piezas aeronáuticas, y la operación continuó al mando de ese mismo jefe hasta la fecha.

En este contexto, se cumplieron diez mandatos de prisión preventiva y los investigados podrán responder por los crímenes de organización criminal agravada, tráfico internacional y comercio ilegal de armas de fuego de uso restringido.

Además, se determinó el secuestro 40 millones de reales (aproximadamente 7 millones de dólares) de los investigados, con la intención de descapitalizar a la organización. EFE

