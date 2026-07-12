Desarticulan una presunta red de corrupción dentro de la oficina tributaria de Panamá

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Ciudad de Panamá, 12 jul (EFE).- Las autoridades panameñas imputaron este domingo a 16 personas, entre funcionarios y particulares, por su presunta vinculación con una red que operaba dentro de la Dirección General de Ingresos (DGI) y que, según la Fiscalía, manipulaba el sistema tributario para eliminar registros de cuentas millonarias de contribuyentes que ya habían pagado al fisco.

De los 16 imputados, 13 quedaron bajo detención provisional y tres con arresto domiciliario por la presunta comisión de los delitos de crimen organizado, corrupción de servidores públicos, contra la fe pública y blanqueo de capitales, precisa la nota del Ministerio Público.

«De acuerdo a las investigaciones realizadas, el objetivo (de los implicados) tenía como finalidad que esos créditos quedaran como pagos no aplicados y así poder proceder a venderlos a una entidad crediticia en el territorio nacional», indicó en su momento la fiscalía.

En el desarrollo de esta operación se realizaron 23 diligencias de allanamientos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé, donde fueron recuperados equipos tecnológicos, así como documentos relacionados a la investigación.

La investigación se inició en 2024 tras una denuncia anónima sobre presuntas irregularidades en la tramitación de créditos fiscales, de acuerdo con la información oficial.EFE

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