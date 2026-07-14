Desarticulan una presunta red de transporte ilegal de hidrocarburos en Galápagos

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Quito, 14 jul (EFE).- La Policía Nacional de Ecuador desarticuló una presunta red de transporte ilegal de hidrocarburos en el archipiélago de Galápagos, en un operativo en el que capturó a quince personas y se incautó de un buque pesquero, embarcaciones menores y combustible.

El operativo se ejecutó durante la tarde del lunes en alta mar, en el circuito San Cristóbal, precisó la policía ecuatoriana este martes en un comunicado.

La intervención estratégica fue el resultado de una estrecha coordinación interinstitucional entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas del Ecuador, la Fiscalía General del Estado y la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, enfocada en neutralizar las rutas logísticas utilizadas para el abastecimiento de actividades ilícitas en el océano Pacífico.

Durante la inspección de las embarcaciones, los agentes detectaron el transporte no autorizado y fuera de regulación de hidrocarburos, configurándose el presunto delito contra la actividad hidrocarburífera, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), anotó.

Las edades de los detenidos oscilan entre los 18 y los 61 años, según los registros de la Policía, que indicó que entre los indicios recabados figuran un buque pesquero, cinco embarcaciones menores, cinco motores fuera de borda y unos 3.494 galones (más de 13.200 litros) de combustible líquido derivado de hidrocarburos (CLDH).

Se encontraron, asimismo, dos antenas utilizadas para comunicación satelital de alta tecnología en alta mar, quince terminales móviles y dos dispositivos de navegación GPS.

El archipiélago de Galápagos, formado por trece islas, se encuentra a unos mil kilómetros de las costas continentales de Ecuador, y desde 1978 está declarado por la Unesco como Patrimonio Natural de la Humanidad. EFE

sm/pcc