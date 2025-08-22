Desarticulan una red de narcotráfico y migración en el sur de Marruecos

The Swiss voice in the world since 1935

Rabat, 22 ago (EFE).- La Policía de la ciudad atlántica de Sidi Ifni, en el sur de Marruecos, abortó este viernes un intento de tráfico internacional de drogas y de organización de una operación de migración irregular por vía marítima, informó a EFE una fuente de seguridad.

En la intervención se incautó una embarcación neumática equipada con dos motores, localizada a unos cinco kilómetros de la costa de la ciudad, y en ella viajaban siete personas y se transportaban bidones de gasolina y una carga de 1.922 kilos de hachís.

Según la misma fuente la embarcación tenía probablemente como destino las islas Canarias (Atlántico), en España, uno de los principales puntos de llegada de migrantes irregulares procedentes del norte de África.

Las autoridades han abierto una investigación judicial, bajo la supervisión de la Fiscalía, para determinar el grado de implicación de los detenidos en este caso.

La fuente añadió que esta operación se enmarca en los esfuerzos continuos de la policía marroquí por combatir las redes criminales dedicadas a delitos transfronterizos.

Canarias sigue siendo el archipiélago al que llegan más migrantes, aunque las entradas por vía marítima en estas islas caen en un 46,7 %, con la llegada de 11.883 migrantes en lo que va de 2025, que son casi la mitad de los 22.304 que llegaron en este período de 2024 a este archipiélago. EFE

