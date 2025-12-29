Descarrilamiento del tren Interoceánico en Oaxaca, México deja 13 muertos y 98 heridos

Ciudad de México, 28 dic (EFE). Al menos 13 personas fallecieron y 98 resultaron lesionadas, 36 de ellas hospitalizadas, debido al descarrilamiento del tren Transístmico, parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), (sur de México), megaproyecto que conecta los océanos Atlántico y Pacífico mediante trenes, puertos y polos industriales, informó este domingo la Secretaría de Marina (Semar).EFE

