Descartan «riesgos asociados» a explosión en barcaza que dejó cinco muertos en Paraguay

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Asunción, 4 jul (EFE).- El prefecto general naval de Paraguay, el contralmirante Óscar Chamorro, descartó este sábado que se produzcan «riesgos asociados» a la explosión de esta misma jornada en una barcaza cisterna que recibía labores de mantenimiento sobre el principal río del país, y que dejó saldo de cinco personas muertas y una herida.

«Ya hemos mitigado todos los riesgos mediante la búsqueda y el protocolo aplicado para los casos en los que suceden, lamentablemente, este tipo de situaciones. Ya descartamos otros riesgos asociados a este accidente», dijo Chamorro a periodistas tras acudir al lugar del suceso.

Más temprano, se produjo una explosión de una nave cisterna que se usaba para el transporte de combustibles sobre el Río Paraguay.

El hecho causó la muerte de los cinco operarios que realizaban los trabajos de mantenimiento y dejó heridas leves y un impacto «emocional» en otro, que al momento de la explosión se encontraba fuera de la barcaza, señaló Chamorro.

«Todas las personas que se encontraban a bordo al momento del accidente lastimosamente han perdido la vida», dijo.

El funcionario también apuntó que la embarcación carecía de carga y que las autoridades iniciaron una investigación para dar con las causas precisas del accidente, que se presume pueda deberse a un fenómeno de «gasificación» en los compartimientos de carga de combustibles.

En un comunicado, la Prefectura General Naval informó que la embarcación se ubicaba frente a la Costanera Sur, un corredor vial y peatonal de poco más de 8 kilómetros que conecta el casco urbano de Asunción, la capital de Paraguay, con la ciudad vecina de Lambaré.

Una barcaza cisterna o tanquera es una nave ideada para el transporte de líquidos o gases por vías fluviales. Estas embarcaciones carecen de propulsión, por lo que son empujadas por remolcadores.

En el mismo comunicado, el ente especifica que la nave era administrada por la empresa privada Líneas Panchita, que se especializa en el transporte de diversos productos, entre ellos combustibles y gases. EFE

rgc/seo

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