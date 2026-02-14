Descartan evacuación de 9.000 personas en Coímbra tras mejoría de situación en río Mondego

2 minutos

Lisboa, 14 feb (EFE).- La Protección Civil de Portugal ha descartado llevar a cabo la evacuación preventiva de 9.000 personas que se sopesaba en la zona de Coímbra, en el centro del país, tras la mejoría de la situación en el río Mondego, que este sábado se mantiene en observación.

El oficial de Operaciones de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) Miguel Oliveira explicó este sábado en declaraciones a EFE que la decisión fue tomada al final del día de ayer, viernes, tras observar que «no ser verificaron las peores noticias», que contemplaban un posible desbordamiento del río que afectara a la Baixa de Coímbra, zona histórica de la ciudad que está próxima al caudal.

«Hoy el día amaneció con sol. No se esperan precipitaciones relevantes, por lo que hoy es un día de recuperación» en Portugal, resumió el responsable, quien aseguró que la situación en el país está «tranquila» al no haber habido «una evolución negativa».

La perspectiva para esta jornada es «que los caudales sigan bajando» y volver «poco a poco» a la normalidad, recalcó Oliveira.

Aun así, matizó que las cuencas de los ríos Tajo (que desemboca en Lisboa), Mondego y Sado (que pasa por el distrito de Setúbal) se mantienen en riesgo máximo de inundación y requerirán de un «seguimiento fino».

La ANEPC registró durante la pasada noche y madrugada 37 incidencias, relacionadas principalmente con caídas de árboles: «Fue una noche relativamente tranquila», concluyó.

Debido a las condiciones meteorológicas, este sábado sigue interrumpida la conexión ferroviaria entre Lisboa y Oporto, habiendo también limitaciones en los servicios regionales de varios puntos del país.

Las mayores alertas por el río Mondego saltaron el miércoles, cuando las autoridades alertaron del riesgo de desbordamiento de su caudal y decidieron evacuar preventivamente durante la madrugada a 3.600 personas en las localidades de Coímbra, Montemor-o-Velho y Soure, en el centro del país.

En la tarde de ese día, la ruptura de un dique hizo que el río se desbordara por una de sus orillas a la altura de Casais, cerca de la localidad de Coímbra.

Este viernes, la ANEPC anunció que se mantenían alertas ante nuevos desbordamientos, que podrían afectar a la Baixa de Coímbra, y que planteaban la posibilidad de evacuar a 9.000 personas, que finalmente han decidido no llevar a cabo. EFE

