Descenso en cotización de Danone en el CAC-40 tras retirada de leche infantil en Singapur

1 minuto

París, 21 ene (EFE).- Las acciones de la multinacional francesa de productos alimenticios Danone cayeron el miércoles en la Bolsa de París, arrastradas por la retirada de fórmulas infantiles por parte de la Agencia de Alimentos de Singapur.

Sobre las 11:30 horas locales (10:30 GMT), una acción de Danone cotizaba a 68,780 euros, lo que supone una caída de 6,55 %, tras haber llegado a caer más de un 10 % al inicio de esta jornada.

Este revés se produce tras la decisión de la Agencia de Alimentos de Singapur (SFA) de retirar de la fórmula infantil Dumex, una marca de nutrición para lactantes adquirida por Danone en 2022, por detectar que contiene la toxina cereulida, que también encontró previamente en productos comercializados por el gigante suizo Nestlé.

En el caso de Nestlé, el grupo anunció a principios de enero la retirada voluntaria de lotes de fórmula infantil como medida de precaución en varios países europeos, como Francia, Alemania, Austria, Dinamarca, Italia y Suecia por la presencia de cereulida, una sustancia de origen bacteriano que puede causar problemas digestivos, como diarrea y vómitos. EFE

cat/ngp/alf