Deschamps: «No voy a criticar a Paraguay, cada equipo juega como quiere»

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Filadelfia (EE.UU.), 4 jul (EFE).- El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, aseguró este sábado que no va a criticar el juego defensivo de Paraguay tras derrotar a la selección guaraní en octavos de final del Mundial, justificando que «cada equipo juega como quiere».

«No voy a criticar a Paraguay, cada equipo juega como quiere, aunque los insultos de algunos de enfrente me los habría ahorrado, en algunos momentos sobre todo», afirmó el técnico en la rueda de prensa posterior al partido.

Francia derrotó este sábado a Paraguay por 1 a 0 gracias a un tanto de Kylian Mbappé de penalti en la segunda mitad, y se enfrentará a Marruecos en cuartos de final el próximo jueves en Boston.

Sobre el partido, el entrenador aclaró que ya había preparado a sus jugadores para el encuentro cerrado y trabado que planteó Paraguay, pero lamentó que su equipo fuera el único que fuera amonestado por el árbitro.

«Podríamos haber hecho más, pero no hay que quitarle mérito a Paraguay. Eliminó a Alemania, que también tiene un potencial ofensivo importante. Se clasificó, y mientras esté cero a cero, piensan que es normal que puedan dar el paso y estar en cuartos, así que fue un partido de meterse en el barro, por usar otra palabra», sostuvo.

Además, resaltó que este tipo de victorias ayudan a consolidar la confianza del grupo: «Ganar así también es bueno porque no todos los jugadores que están aquí tienen experiencia en un Mundial».

Deschamps también salió en defensa de Kylian Mbappé, de quien dijo que «tiene una imagen para algunos en el exterior que no es para nada la realidad».

El delantero fue uno de los protagonistas de la tangana que se desató al final de los 90 minutos con ambos equipos enfrentados, pero el entrenador zanjó el tema afirmando que «lo más importante fue que no hubiera líos, perder jugadores o recibir tarjetas».

Sobre el encuentro contra Marruecos, definió al combinado africano como «uno de los mejores equipos del Mundial» y recordó que se enfrentaron en semifinales de Catar 2022, con triunfo francés.

«Marruecos, por todo lo que ha hecho y por lo que he visto hoy, confirma que es un muy, muy buen equipo. Uno no llega a los cuartos de final de un Mundial por casualidad», concluyó. EFE

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