Deschamps quiere más

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Iñaki Dufour

Redacción deportes, 1 jul (EFE).- Mientras el mundo entero lo sitúa como el más favorito de todos en el Mundial 2026, Kylian Mbappé acecha a Lionel Messi como el máximo goleador de todos los tiempos y Michael Olise asombra asistencia tras asistencia, ya en los octavos de final para medirse a Paraguay, Didier Deschamps, el seleccionador de Francia, quiere más de su equipo, del que cree que no ha alcanzado su nivel ‘top’.

“Tenemos que perfeccionar algunas cosas, como la posición de los jugadores en el campo, y transformar algunos puntos negativos”, advirtió después del triunfo incontestable de principio a fin y por 3-0 contra Suecia en los dieciseisavos de final, la cuarta victoria consecutiva de su equipo, con 13 goles a favor y solo dos en contra.

“Siempre hay problemas. Incluso cuando no los hay, siempre hay lugar para mejoras”, prosiguió el técnico, cuyo equipo es el más goleador del torneo, con 13 tantos; el que más remata a portería entre los tres palos, con 34, con una efectividad goleadora del 18 por ciento, y con 7,86 goles previstos de los que ha anotado trece. Casi el doble.

No necesita además un control absoluto de la posesión para lograr tal cantidad de ocasiones y goles. Su media es del 51 por ciento de tenencia de pelota durante los encuentros. Es cierto que aún requiere más de un minuto para recuperar el balón, según la media de sus cuatro choques; su portero Mike Maignan ha hecho nueve paradas, incluido un penalti; y ha sostenido su marco a cero en dos de los cuatro partidos.

También es verdad que hasta el minuto 66 no se adueñó del partido contra Senegal, pero igual de cierto que, después del primer gol del Mundial de Francia y Mbappé (ha anotado seis el delantero del Real Madrid), ha ido ganando casi siempre (desde el minuto 14 ante Irak, desde el 7 ante Noruega y desde el 45 ante Suecia) y, sobre todo, nunca ha ido por detrás en el marcador. Ni en la primera fase ni en dieciseisavos. Es un reflejo de su superioridad.

Deschamps ha movido su once en determinadas posiciones. Pero hay otros que han sido indiscutibles: el portero Mike Maignan, el lateral derecho Jules Kounde, el central Dayot Upamecano y los atacantes Ousmane Dembélé, Michael Olise y Kylian Mbappé. Seis de once. Ha habido menos variantes en el centro de la zaga, con William Saliba dosificado en un choque porque arrastra molestias desde hace semanas. El defensa del Arsenal suma tres titularidades en el Mundial.

También los medios centros Aurelien Tchouameni y Adrien Rabiot. Cada uno de ellos ha descansado de la alineación inicial en un encuentro, ambos sustituidos por Manu Koné.

En la banda izquierda, Deschamps ha alternado a Desiré Doué y Bradley Barcola, hasta el punto de que aparenta ser más titular el segundo que el primero para los octavos de final.

Y la duda más persistente, igualmente, reside en el lateral izquierdo. Theo Hernández fue el primer titular en este Mundial, pero esa condición le correspondió ante Suecia a Lucas Digne. Han jugado dos encuentros de inicio cada uno. Habrá que ver cuál de los dos empieza en los octavos de final ante Paraguay, dentro de las opciones del seleccionador, que no se conforma con lo visto todavía en su equipo, hoy por hoy el rival a batir del Mundial.

El entrenador francés ya es, entre tanto, el seleccionador con más victorias en la historia de esta competición, con 17, tras el triunfo ante Suecia. Ya ha superado al brasileño Luiz Felipe Scolari y al alemán Helmut Schön. Deschamps quiere más. EFE

id/arh