Describen un nuevo tipo de célula inmunitaria ‘explosiva’ en gusanos planos

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Redacción Ciencia, 2 jun (EFE).- Los gusanos planos tienen un tipo de célula inmunitaria desconocida hasta ahora, que ha sido llamada ruptoblasto, la cual destruye las células circundantes mediante una detonación celular rápida y completa.

El descubrimiento fue realizado por un equipo encabezado por la Universidad de Stanford (EE. UU.), que describe estos ruptoblastos en un estudio publicado por Cell.

A diferencia de las células inmunitarias comunes derivadas de la sangre, los ruptoblastos son células glandulares especializadas que sufren una muerte celular explosiva denominada ruptosis cuando son activadas por una hormona específica.

Una sola de estas células inmunitarias puede destruir docenas de células diana en cuestión de minutos mediante una explosión de agentes tóxicos que se disipan rápidamente, tras la que desaparece sin dejar rastro.

«Nunca esperábamos que una célula pudiera simplemente explotar como una bomba y destruir las células que la rodean», dijo el investigador Bo Wang, de la Universidad de Stanford y uno de los firmantes del estudio.

Los gusanos planos en los que se ha encontrado esta célula inmunitaria tiene otra característica que les define: pueden sobrevivir al desmembramiento y desarrollar organismos completamente nuevos a partir de los segmentos cortados de lo que antes era su cuerpo unificado.

Al descubrimiento ahora publicado se llegó estudiando si los gusanos planos pueden distinguir sus tejidos de los de otro individuo, para lo que los cortaron longitudinalmente y los fusionaron con otro gusano.

Aunque son expertos en regenerar sus propios tejidos, los gusanos del estudio rechazaron las mitades que no eran suyas, de forma similar a como el cuerpo humano puede rechazar un trasplante, pero para ello activaron un mecanismo de defensa totalmente diferente: el de los ruptoblastos.

Los investigadores enfrentaron estas nuevas células inmunitarias a la bacteria E. coli, a células renales humanas y a células sanguíneas de ratón, todas las cuales fueron destruidas.

Sin embargo, la muerte celular se limitó a la zona inmediata de la explosión y no provocó ningún tipo de reacción en cadena ni toxicidad residual.

Ese efecto localizado «resulta prometedor para el desarrollo de tratamientos específicos contra infecciones bacterianas o tumores», destacó en un comunicado la Universidad de Stanford.

Otra característica que distingue a los ruptoblastos, es que son células glandulares en lugar de células hematopoyéticas (células sanguíneas producidas en la médula ósea).

Los ruptoblastos solo se han encontrado en ese tipo de gusanos, lo que apunta, según el equipo, a que tienen orígenes evolutivos primitivos. EFE

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