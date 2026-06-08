Describen una nueva especie de puercoespín en el Parque Nacional Sangay de Ecuador

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Quito, 8 jun (EFE).- Investigadores describieron una nueva especie de puercoespín, denominada Coendou sangay, en el Parque Nacional Sangay, de Ecuador, informó este lunes el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio).

La descripción por parte de expertos del Inabio, y del Instituto de Diversidad y Evolución Austral (IDEAUS-CONICET), es el resultado de más de 15 años de investigaciones y monitoreo de mamíferos en el mencionado parque.

La nueva especie fue encontrada en 2015 en la localidad de Guabisay, provincia amazónica de Morona Santiago, a 2.400 metros de altitud.

A pesar del enorme esfuerzo de muestreo realizado por los investigadores, más de 12.800 noches-trampa y 2.400 días de monitoreo con cámaras trampa, únicamente se obtuvo un ejemplar, lo que evidencia la rareza y el comportamiento altamente especializado de este mamífero arborícola.

Coendou sangay se diferencia de otros puercoespines suramericanos por una combinación de características morfológicas únicas: posee un tamaño mediano, una cola notablemente corta, apenas una cuarta parte de la longitud de su cuerpo, y espinas tricolores con tonalidades amarillas, negras y rojizas.

Además, presenta rasgos craneales distintivos que permitieron a los investigadores confirmar que se trata de una especie nueva.

El ADN de la especie mostró diferencias significativas respecto a sus parientes más cercanos, revelando una historia evolutiva independiente dentro de los Andes orientales ecuatorianos.

Diversidad de mamíferos

El descubrimiento se enmarca en una investigación más amplia sobre la diversidad de mamíferos del Parque Nacional Sangay, ubicado en la región centro-oriental del Ecuador, entre las provincias de Morona Santiago, y las andinas de Tungurahua, Chimborazo, Cañar y Azuay, y declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1983.

Los resultados muestran que esta área alberga al menos 170 especies de mamíferos, incluyendo 18 especies endémicas de Ecuador y 35 especies amenazadas, afirma un comunicado de Inabio.

Cinco de estas especies son exclusivas del parque, entre ellas el recién descrito puercoespín. Los investigadores destacan que, considerando la relación entre número de especies y superficie protegida, Sangay «presenta la mayor densidad de diversidad de mamíferos registrada en una área protegida tropical», agrega.

El Parque Nacional Sangay es una de las regiones más difíciles desde el punto de vista logístico para la investigación biológica en el Neotrópico.

Los autores advierten que, pese a su importancia biológica, el Parque Nacional Sangay enfrenta amenazas crecientes como la expansión agrícola, la apertura de carreteras, la fragmentación del hábitat y actividades mineras en zonas aledañas.

Por ello, recomiendan fortalecer los corredores biológicos entre Sangay y otras áreas protegidas cercanas, limitar nuevas concesiones mineras y evitar el desarrollo de infraestructura que pueda afectar los bosques nublados donde habitan especies altamente especializadas como Coendou sangay. EFE

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