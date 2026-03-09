Descubierta una fosa común en Abu Salim, bastión de la expoderosa milicia libia de Kikli

Trípoli, 9 mar (EFE).- Las autoridades libias de Trípoli informaron este lunes del hallazgo de una fosa común con cadáveres de personas ejecutadas de forma «brutal» y «atroz» después de ser secuestradas y torturadas, sin aportar detalles sobre las identidades.

La Unidad de Apoyo de Direcciones de Seguridad señaló a los miembros de la milicia Aparato de Apoyo a la Estabilidad (SSA), disuelta el año pasado y liderada por el poderoso jefe Abdel Ghani Kikli, cuyo asesinato en mayo de 2025 desencadenó una crisis de seguridad y de tensión en el país magrebí.

El Gobierno de Unidad Nacional (GUN) anunció en la crisis de mayo una reorganización de las milicias, integradas en las fuerzas de seguridad, y tomó el control de áreas estratégicas de Abu Salim, bastión de la milicia de Kikli, conocido como ‘Ghaniwa’.

Poco después, el Ejecutivo de Trípoli anunció el descubrimiento de 58 cadáveres en cámaras frigoríficas de un hospital de la ciudad.

El departamento de investigación criminal explicó hoy que continúan las operaciones de búsqueda de más cadáveres en la nueva fosa común descubierta, tras la recuperación de dos cuerpos.

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que tanto las SSA como la Agencia de Seguridad Interna (ISA), cuyo jefe fue también sustituido tras los episodios violentos de mayo, han «aterrorizado a la población de Trípoli mediante desapariciones forzadas, tortura y otros crímenes de derecho internacional».

Asimismo la ONG pidió garantizar que los líderes de milicias rindan cuentas por las «graves violaciones de derechos humanos» cometidas. EFE

