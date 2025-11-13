Descubren casi cinco kilos de marihuana marroquí enviados por correo a Paraguay

1 minuto

Asunción, 13 nov (EFE).- La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) de Paraguay descubrió casi cinco kilos de marihuana provenientes de Marruecos, que estaban escondidos en un paquete enviado por correo y fue depositado en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), informó una fuente oficial.

«El hallazgo se produjo con apoyo del can antidrogas, durante la verificación de envíos de Dinacopa» (Dirección Nacional de Correos de Paraguay), indicó la Dnit en su cuenta en X.

Las evidencias fueron entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) para la prosecución de las investigaciones, agregó la fuente.

Según la Dnit, la presunta droga marroquí pesó 4,95 kilos, estaba escondida en medio de prendas de vestir y tenía como destinataria a una persona de Asunción.

La institución agregó que «reafirma su compromiso con el control aduanero, la cooperación interinstitucional y la prevención del tráfico ilícito en puertos y aeropuertos del país».EFE

ja/sbb