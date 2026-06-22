Descubren en Ecuador 2 especies de arañas cangrejo y nombran una en honor a Angelina Jolie

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Guayaquil (Ecuador), 22 jun (EFE).- Investigadores descubrieron dos nuevas especies de arañas cangrejo del género ‘Sidymella’ en ecosistemas andinos ecuatorianos y nombraron a una de ellas en honor a la actriz estadounidense Angelina Jolie, informó este lunes el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio).

Se trata de la ‘Sidymella ayahuma’ y ‘Sidymella malefica’, que fueron halladas por David R. Díaz- Guevara y Miguel Machado, que pertenecen al Inabio, a la Fundación Waska Amazonía, la Red de Investigación del Corredor de Conectividad Llanganates-Sangay, Fundación Uru y la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur, en Brasil.

‘Sidymella malefica’ fue descubierta en el municipio de Baños de Agua Santa, de la provincia andina de Tungurahua, y su nombre está inspirado en el personaje Maléfica, interpretado por Jolie, «ya que las prominentes proyecciones curvas de su abdomen evocan los característicos cuernos de este icónico personaje», señaló el Inabio.

Además, la especie rinde homenaje a la actriz por su compromiso con la conservación ambiental y la protección de la vida silvestre, de acuerdo al Instituto, que añadió que se reconoce en particular el apoyo de Jolie al programa Mujeres por las Abejas de la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), una iniciativa que promueve el empoderamiento de las mujeres a través de la apicultura y fomenta la conservación de los polinizadores a nivel mundial.

Mientras que la ‘Sidymella ayahuma’ fue encontrada en la Reserva Mashpi, en el Chocó Andino, al noroccidente de la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, y su nombre hace referencia a Ayahuma, una figura mítica y ceremonial de los Andes ecuatorianos, asociada a las festividades del Inti Raymi y considerada un símbolo de fuerza espiritual y conexión con la naturaleza.

La investigación señala que esta nueva especie de araña destaca por las prominentes proyecciones cónicas de su abdomen y por las largas setas aciculares que recubren su superficie dorsal.

Hasta el momento, solo se ha encontrado un ejemplar hembra en la localidad donde la especie fue descubierta.

Antes de este estudio, únicamente tres especies del género ‘Sidymella’ habían sido registradas en Ecuador, por lo que con estas nuevas descripciones, el número asciende a cinco.

Los investigadores destacaron que ambos descubrimientos evidencian cuánto queda por conocer sobre la biodiversidad ecuatoriana, especialmente en grupos poco estudiados como las arañas. EFE

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