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Descubren en Italia trama de reventa ilegal de entradas que evadió 30 millones de euros

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Roma, 4 jun (EFE).- La Guardia de Finanza (policía económica de Italia) ha desarticulado una trama de reventa ilegal de entradas para conciertos, espectáculos y eventos deportivos que en los últimos cinco años ha generado más de 30 millones de euros de ingresos que no fueron declarados a la administración tributaria.

En una operación para combatir la reventa digital con implicaciones fiscales internacionales denominada ‘Follow the ticket’, se identificó a una pareja que tenía su centro de operaciones en la zona de Gallura (norte de la isla de Cerdeña) y que entre 2019 y 2024 había adquirido decenas de miles de entradas para eventos por un valor superior a un millón de euros, informó este jueves la Guardia de Finanza en un comunicado.

La pareja tenía doble residencia italiana y suiza y supuestamente explotó «esta situación legal para no declarar a las autoridades fiscales los ingresos» de una actividad que se realizaba en Italia.

Durante la investigación se descubrió que uno de los cónyuges era el director y único accionista de una empresa suiza que en realidad era simplemente una dirección de contacto, ya que la gestión real se llevaba a cabo de forma permanente desde Cerdeña.

No obstante, esa empresa se dedicaba a publicitar y revender entradas para partidos de la Serie A (la liga de fútbol italiana) y conciertos de artistas, algunos de renombre internacional, organizados en Italia.

La pareja investigada ha sido acusada del delito de omisión de declaración y el caso se ha trasladado a la fiscalía. EFE

sam/csv/alf

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