Descubren en Perú una nueva especie de planta endémica de la selva amazónica central

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Lima, 29 may (EFE).- Una nueva especie de planta endémica de la selva central de Perú fue descubierta en el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén y en las zonas de amortiguamiento del Bosque de Protección San Matías San Carlos y la Reserva Comunal Yanesha, en la Amazonía del país, informaron fuentes oficiales.

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) señaló en un comunicado que la nueva especie ha sido denominada Drymonia crassolobulata y pertenece a la familia Gesneriaceae.

La planta fue descubierta en el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, en la provincia de Oxapampa, por investigadores peruanos vinculados al Herbario Selva Central Oxapampa-HOXA y la estación biológica del Jardín Botánico de Missouri, en Perú.

El descubrimiento, que ya fue publicado en la revista científica Darwiniana, se produjo durante la instalación de una parcela permanente de monitoreo en el sector Abelino, dentro del área natural protegida administrada por el Sernanp.

El organismo detalló que «la especie sobresale por sus brácteas (hojas modificadas) rojas conspicuas y flores amarillas intensas» y que también presenta «características morfológicas particulares que permitieron diferenciarla de otras especies relacionadas».

Los investigadores advirtieron que presenta una distribución limitada y enfrenta amenazas asociadas a la deforestación, expansión agrícola e infraestructura vial fuera de las áreas naturales protegidas, por lo que han propuesto que se le considere ‘en peligro’ (EN), según criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

El Sernanp destacó que, con este descubrimiento, Perú suma 225 especies registradas de Gesneriaceae y el género Drymonia llega a 31 especies conocidas en el país.

Al respecto, el presidente del organismo, José Carlos Nieto, afirmó que este descubrimiento «evidencia la alta diversidad y endemismo de la flora peruana», además de resaltar la importancia de fortalecer las investigaciones científicas en ecosistemas de montaña aún poco explorados del país. EFE

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