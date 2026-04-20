Descubren milenaria estructura asociada a la astronomía en cultura más antigua de América

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Lima, 20 abr (EFE).- Una estructura circular de dos alturas vinculada a la astronomía y a la observación del mar fue descubierta por un grupo de arqueólogos en el asentamiento pesquero de Áspero, perteneciente a la civilización Caral, la más antigua de América y ubicada en la costa peruana.

La cultura Caral se desarrolló en el valle de Supe, en el norte de la región de Lima, entre los años 3.000 al 1.800 antes de Cristo (a.C.) y junto a esta ciudad y el Océano Pacífico se encuentra Áspero, que fue un importante puerto pesquero donde continúan trabajos de excavación e investigación tras décadas en el olvido por parte de autoridades.

El descubrimiento, liderado por el equipo de investigación dirigido por la doctora Ruth Shady, dataría del año 2.000 a.C. y revela la existencia de un espacio que habría sido utilizado por especialistas en registrar fenómenos astronómicos y su relación con el entorno natural.

Shady agregó que estos conocimientos habrían sido fundamentales para la toma de decisiones en actividades como la pesca, el marisqueo y el intercambio con poblaciones agrícolas del valle de Supe.

Las investigaciones sugieren que los antiguos pobladores observaron el Sol, la Luna y las estrellas para anticipar cambios en las mareas, el clima y la disponibilidad de recursos marinos, factores clave para la planificación de sus actividades productivas.

El director del asentamiento de Áspero, David Palomino, dijo a EFE que el hallazgo es una estructura bastante particular que tiene una forma ovalada de doble nivel, que en la parte superior cuenta con una huanca, una piedra vertical que en los Andes usaba las sombras del sol para medir el tiempo, tener referencias espaciales y rituales.

«Está relacionado con un conocimiento astronómico que ya obviamente venía desarrollando desde Caral. En este caso, quizá esa particularidad que tiene este elemento arquitectónico se deba a que precisamente está relacionada con la actividad del mar, la pesca del marisqueo, que medianamente es donde se desarrolló esta población», agregó Palomino.

La pequeña edificación se encuentra en una parte alta del asentamiento pesquero, cerca de los edificios piramidales, templos y donde el equipo de arqueólogos han hallado en los últimos años varios enterramientos de personajes de élite que han revelado secretos de esta cultura, como que tenían relación con pueblos de los Andes e incluso de la Amazonía.

Por ejemplo, el año pasado se descubrió la tumba de una niña recubierta con varios tejidos, siendo uno de ellos un manto hecho con plumas de guacamayos y un pico de tucán con incrustaciones, así como productos agrícolas de la sierra.

Actualmente, un equipo multidisciplinario continúa evaluando la orientación arquitectónica, la estratigrafía y los materiales recuperados para correlacionarlos con los fechados radiocarbónicos y poder precisar la cronología y conocimientos que tuvieron.EFE

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