Descubren una nueva especie de árbol tropical en el sur de Ecuador

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 30 nov (EFE).- Un equipo de investigadores identificó en Ecuador una nueva especie de árbol tropical, la Spirotheca zapotillana, que pertenece a la familia Malvaceae y que fue descrita tras un exhaustivo trabajo de campo y análisis morfológicos realizados en los bosques secos tropicales estacionales de las provincias de Loja y El Oro, ambas del sur del país.

El hallazgo fue liderado por el grupo de investigación Ecología Tropical y Servicios Ecosistémicos de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), en coordinación con la Universidad Rey Juan Carlos (España), el Instituto de Investigación del Cambio Global y la Universidad de Bangor (Reino Unido).

La UTPL explicó en un comunicado que este descubrimiento no solo documenta una especie desconocida para la ciencia, sino que también «resuelve un vacío biogeográfico dentro del género Spirotheca, al unir piezas dispersas de su historia evolutiva en países como Ecuador, Colombia y Brasil».

El estudio confirma que Spirotheca zapotillana comparte similitudes morfológicas con especies presentes en Brasil y Colombia, lo que, según los investigadores, sugiere una conexión evolutiva antigua entre poblaciones de bosques secos que hoy están separadas por más de 4.000 kilómetros.

Jorge Armijos Barros, investigador de la UTPL, añadió que el hallazgo representa un «avance significativo en el conocimiento de la flora ecuatoriana y evidencia la necesidad de fortalecer los estudios taxonómicos en los ecosistemas más amenazados del país».

«Spirotheca zapotillana no solo amplía la distribución conocida del género, sino que confirma que el sur del Ecuador aún guarda especies inéditas para la ciencia», aseguró. EFE

cbs/jlp