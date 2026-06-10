Descubren una nueva especie de planta en un río de Colombia que crece oculta entre rocas

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Bogotá, 10 jun (EFE).- Una pequeña planta que crece oculta entre rocas y desaparece durante las épocas de sequía fue identificada como una nueva especie para la ciencia en una zona boscosa cercana a Caño Cristales, en el departamento colombiano del Meta, en el centro del país, informaron este miércoles investigadores del Jardín Botánico de Bogotá.

La especie, denominada ‘Peperomia daironii’, «se trata de la primera del subgénero Tildenia registrada formalmente para Colombia», señalaron los investigadores en un comunicado en el que destacaron que aunque existían ejemplares relacionados en colecciones botánicas, hasta ahora no se había descrito oficialmente ninguna especie de este grupo en el país.

El hallazgo se produjo en una zona cercana a Caño Cristales, considerado uno de los mayores atractivos naturales de Colombia y conocido internacionalmente como el «río de los cinco colores».

Ubicado en la Serranía de La Macarena, este ecosistema adquiere tonalidades rojas, amarillas, verdes, azules y negras, gracias a la planta acuática endémica ‘Macarenia clavigera’, que colorea el lecho del río durante determinadas épocas del año.

Los investigadores explicaron que la nueva especie había pasado desapercibida, debido a su reducido tamaño y a su particular ciclo de vida.

Se trata de una hierba geofítica y rupícola, es decir, una planta que posee un tubérculo subterráneo o protegido que le permite sobrevivir durante períodos desfavorables y que está adaptada para crecer entre las rocas, donde prácticamente desarrolla toda su estructura.

De un pequeño tallo con forma de tubérculo emergen hojas diminutas y la planta completa alcanza apenas unos pocos centímetros de longitud, dice el comunicado.

La investigación detalla que durante las épocas de sequía, las hojas se secan y desaparecen por completo, lo que deja únicamente el tubérculo oculto y en estado de latencia. Con el regreso de las lluvias, la especie vuelve a producir hojas nuevas y reaparece sobre las superficies rocosas donde habita.

La nueva especie fue bautizada en honor al botánico colombiano Dairon Cárdenas, reconocido por sus aportes al conocimiento de la flora de la Amazonia y la Orinoquía.

Cárdenas, fallecido en 2022, fue considerado uno de los mayores expertos en la flora amazónica del país y dedicó gran parte de su carrera a documentar la biodiversidad vegetal de regiones poco exploradas de Colombia. EFE

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