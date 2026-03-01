Desde hoy cierre parcial en intersección de las avenidas Colombia y Jacobo Majluta

Santo Domingo, 1 mar (EFE).- El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó este domingo que procederá al cierre parcial de la intersección de las avenidas República de Colombia y Jacobo Majluta, con el objetivo de dar inicio a la construcción de un nuevo paso a desnivel en esa zona.

De acuerdo con el MOPC, el cierre entrará en vigor a partir de este domingo 1 de marzo, para lo cual se habilitará un desvío de tránsito temporal en las proximidades del área intervenida.

Esta medida tiene como propósito viabilizar el tránsito y evitar congestionamientos de vehículos mientras se desarrollan los trabajos, dijo el orgnaismo en una nota.

El nuevo paso a desnivel en estas dos vías de la capital está orientado a mejorar la movilidad, reducir la congestión del tránsito y aumentar la seguridad vial en uno de los puntos de mayor circulación del sector.

El Ministerio de Obras Públicas informó, además, que el desvío estará debidamente señalizado y contará con dispositivos de control y orientación para facilitar el flujo vehicular. Se estima que esta configuración provisional se mantendrá activa por varios meses, conforme avancen las distintas etapas del proyecto.

El MOPC exhorta a los conductores a utilizar vías alternas cuando sea posible, respetar las señales de tránsito y seguir las indicaciones del personal autorizado, así como a salir con tiempo adicional para evitar retrasos.

La institución ofreció «disculpas» a los ciudadanos y usuarios de estas vías por los inconvenientes temporales que esta intervención pueda generar.EFE

rsl