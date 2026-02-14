Desde Múnich, Rubio pide una Europa fuerte que apoye la cosmovisión de Trump

El secretario de Estado, Marco Rubio, trató este sábado de serenar a sus socios europeos afirmando que Washington quiere «vigorizar» la relación transatlántica, para que una Europa fuerte ayude a Estados Unidos en la remodelación del orden mundial promovida por el presidente Donald Trump.

El jefe de de la diplomacia estadounidense adoptó un tono conciliador al tomar la palabra en la Conferencia de Seguridad de Múnich ante una audiencia de líderes europeos, traumatizados por el reciente afán del presidente Donald Trump de apoderarse de Groenlandia.

«No buscamos separarnos, sino vigorizar una vieja amistad y renovar la mayor civilización de la historia humana», dijo en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

«Queremos una alianza revitalizada», insistió.

En un denso discurso, Rubio arremetió contra «la inmigración masiva», las políticas climáticas que «empobrecen a nuestros pueblos» y la «locura» de un libre comercio que desindustralizó a Europa y Estados Unidos «en beneficio de rivales y adversarios».

Igualmente ensalzó la conexión «espiritual y cultural» a ambos lados del Atlántico, fundamentada según expuso en la lengua, el cristianismo y el origen europeo de millones de estadounidenses.

Estados Unidos estará «impulsado por una visión de un futuro tan orgulloso, tan soberano y tan vital como el pasado de nuestra civilización», dijo en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania.

«Y aunque estamos dispuestos, si es necesario, a hacerlo solos, preferimos y esperamos hacerlo junto a ustedes, nuestros amigos de Europa», agregó.

El secretario de Estado, que es de origen cubano y rememoró a sus ancestros españoles, arremetió duramente contra la inmigración, dos meses después de que la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de la administración Trump esgrimiera ese argumento para decir que Europa se asoma a un «borrado civilizacional».

La «inmigración masiva» es «una crisis que está transformando y desestabilizando sociedades en todo Occidente», dijo. Debemos «recuperar el control de nuestras fronteras», lo cual «no es xenofobia, no es odio, es un ejercicio fundamental de soberanía».

– Críticas a la ONU –

Rubio arremetió por otro lado contra la ONU, al tiempo que Washington promueve su Junta de Paz, un organismo apadrinado por Trump, que invitó discrecionalmente a decenas de países y se arroga funciones de resolución de conflictos.

«No podemos ignorar, hoy día, que en la mayoría de los asuntos más urgentes no tiene respuestas y prácticamente no ha tenido ningún rol», dijo Rubio, quien afeó a la ONU no haber parado los conflictos de Gaza y Ucrania ni el programa nuclear iraní, atacado por Israel y Estados Unidos el pasado junio.

Y sostuvo que la institución dirigida por António Guterres no hizo nada frente a la «amenaza a nuestra seguridad» planteada según él por el «dictador narcoterrorista» venezolano Nicolás Maduro, capturado por fuerzas estadounidenses el 3 de enero bajo acusaciones de narcotráfico.

El discurso de Rubio marcó un giro respecto al pronunciado un año antes, en el mismo foro, por el vicepresidente JD Vance, quien acusó a los líderes europeos de poner en peligro la seguridad del continente por su política migratoria y sus medidas regulatorias contra los discursos extremistas y de odio en las plataformas y redes sociales norteamericanas.

Los miembros europeos de la OTAN, salvo España, acordaron en la cumbre de junio subir a un 5% de su PIB nacional su gasto militar en Defensa, obedeciendo a la exigencia de Trump de que el Viejo Continente haga más para protegerse.

«Me ha tranquilizado mucho el discurso del secretario de Estado», es «un buen amigo», reaccionó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras decir que el bloque de los 27 debe «pasar a la velocidad superior» y «asumir sus responsabilidades» en Defensa.

«Europa no ha hecho lo suficiente durante muchos años», abundó el primer ministro británico, Keir Starmer, quien prometió contribuir a una arquitectura común de seguridad en el continente.

«Europa es un gigante dormido», dijo Starmer en su discurso. Tenemos «enormes capacidades de Defensa», pero con planes industriales fragmentados, duplicidades en ciertas áreas, y carencias en otras. «Todo esto es muy ineficiente».

– Ucrania en la mira –

La reunión de alto nivel de Múnich, en la que participan líderes gubernamentales, diplomáticos y jefes de defensa e inteligencia, se celebra poco antes de que la guerra de Rusia contra Ucrania entre en su quinto año.

Rubio dijo al respecto, en su discurso, que no sabe si los rusos «van en serio con la idea de acabar con la guerra», a pocos días de unas nuevas conversaciones en Ginebra entre representantes de Moscú, Kiev y Washington.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se dirigirá a los asistentes el sábado. A la cita no se invitó a ningún funcionario ruso.

El viernes, en la Casa Blanca, Trump le instó a «ponerse en marcha» para poner fin a la guerra. «Rusia quiere llegar a un acuerdo (…). Tiene que actuar», afirmó el líder estadounidense.

Este encuentro de Múnich también espera el sábado un discurso por videoconferencia de la ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2025, la líder opositora venezolana María Corina Machado.

