Desde octubre de 2023, Cruz Roja ha liberado a 148 rehenes y 1.931 detenidos palestinos

Jerusalén, 13 oct (EFE).- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) dijo este lunes que ha liberado a un total de 148 rehenes de Gaza y 1.931 detenidos palestinos desde octubre de 2023, en paralelo al nuevo intercambio que se está produciendo en estos momentos en el marco del alto el fuego en Gaza.

«A partir de hoy, equipos del CICR recibirán a los rehenes retenidos en Gaza y los entregarán a las autoridades israelíes. En una operación separada, equipos del CICR trasladarán a detenidos palestinos retenidos en centros de detención israelíes a Gaza y Cisjordania. El CICR también facilitará el traslado de los restos de los fallecidos para que las familias puedan enterrar a sus seres queridos con dignidad», añadió la organización.

Por el momento, la Cruz Roja se dirige a un punto de encuentro en el norte de la Franja de Gaza donde varios rehenes serán transferidos a su custodia, informó el Ejército israelí en un comunicado.

Según el canal israelí N12, seis rehenes serán entregados a Cruz Roja, entre ellos Eitan Mor, de 25 años y que fue tomado como rehén mientras trabajaba como guardia de seguridad en el festival Nova, y los hermanos Gali y Ziv Berman (27), secuestrados en su casa del kibutz Kfar Aza.

También Matan Angrist (22), que prestaba servicio como soldado y fue capturado desde su tanque en llamas en el kibutz Nahal Oz; Omri Mira (48), el más mayor de los rehenes y que fue capturado en su vehículo, frente a su esposa e hijos, y Alon Ahel (24), uno de los cuatro asistentes del festival Nova. EFE

