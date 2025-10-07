Desembarcan en París catorce de los franceses arrestados en la Flotilla

París, 7 oct (EFE).- Un total de 14 ciudadanos franceses desembarcaron este martes en el aeropuerto de Orly (afueras de París) tras ser la semana pasada arrestados y luego deportados por las autoridades israelíes por pertenecer a la Global Sumud Flotilla.

Así lo informó a EFE una portavoz de la eurodiputada francesa Rima Hassan, una de las pasajeras que acaba de ser repatriada.

Los 14 representan cerca de la mitad del total de los franceses detenidos en el convoy humanitario (30). A su llegada a Francia, varios de ellos denunciaron malos tratos por parte de las autoridades israelíes.

El grupo de franceses, que estuvo encarcelado en la prisión de alta seguridad Ktziot, en el desierto del Néguev, llegó de un vuelo procedente de Atenas con origen en Israel.

La Global Sumud Flotilla, compuesta por 42 barcos que salieron de España, Túnez, Italia y Grecia, contaba en su tripulación con una treintena franceses, del total de 473 pasajeros entre los que hubo activistas, periodistas y parlamentarios de más de 40 países, aunque España e Italia fueron los que aportaron el mayor número de embarcaciones.

Su meta era la de romper el bloqueo marítimo impuesto por Israel sobre la Franja de Gaza, con el objetivo declarado de entregar ayuda y expresar solidaridad con la población palestina. Sin embargo, los activistas fueron interceptados en aguas internacionales por parte de las fuerzas del Estado hebreo. EFE

