Desempleo en Colombia se ubica en 8,2 % en septiembre, el más bajo para ese mes desde 2001

2 minutos

Bogotá, 31 oct (EFE).- La tasa de desempleo en Colombia se ubicó en el 8,2 % en septiembre pasado, la cifra más baja para ese mes desde 2001, mientras que la población que está en la informalidad es del 54,5 %, informó este viernes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

El dato de septiembre es 0,4 puntos porcentuales menor que el 8,6 % registrado en agosto y 0,9 menor que el 9,1 % del noveno mes de 2024, detalló el DANE.

Por otra parte, el mes pasado la tasa de desempleo entre las mujeres fue del 9,6 % y la de los hombres del 7,1 %, por lo que hubo una reducción estadísticamente significativa de la brecha de género al pasar de 4,5 puntos porcentuales en agosto a 2,5 puntos en septiembre.

En abril pasado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destacó a Colombia como uno de los países más cercanos a su mínimo desde que se inició la serie histórica en 2001, cuyo piso es el 8,5 %.

El DANE también señaló que en septiembre hubo 23,97 millones de personas ocupadas, un aumento de 714.000 ciudadanos con respecto al mismo mes de 2024.

Del total de ocupados, 13,05 millones cuentan con trabajos informales y 10,87 millones están en la formalidad, agregó el organismo en su información.

Los sectores que más empleo crearon en septiembre fueron las industrias manufactureras, con 244.000; administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana, con 188.000; y alojamiento y servicios de comida, con 168.000.

Entre tanto, los sectores en los que más trabajos se perdieron fueron los de actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos (-212.000); suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos (-79.000), y comercio y reparación de vehículos (-20.000). EFE

jga/cpy