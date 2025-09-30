Desempleo en Colombia se ubica en el 8,6 % en agosto, el más bajo para ese mes desde 2001

Bogotá, 30 sep (EFE).- La tasa de desempleo en Colombia se ubicó en el 8,6 % en agosto pasado, la cifra más baja para ese mes desde 2001, mientras que la población que está en la informalidad es del 55,7 %, informó este martes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

El dato de agosto es 0,3 puntos porcentuales menor que el 8,8 % registrado en julio y 1,1 menor que el 9,7 % del octavo mes de 2024, detalló el DANE.

Por otra parte, el mes pasado la tasa de desempleo entre las mujeres fue del 11,2 % y la de los hombres del 6,7 %, por lo que la brecha de género es de 4,5 puntos porcentuales.

En abril pasado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destacó a Colombia como uno de los países más cercanos a su mínimo desde que se inició la serie histórica en 2001, cuyo piso es el 8,5 %.

Ocupación al alza

El organismo también señaló que en agosto hubo 23,8 millones de personas ocupadas, un aumento de 393.000 ciudadanos con respecto al mismo mes de 2024.

«En agosto la tasa de desocupación bajó a 8,6 %, 1,1 puntos menos que en 2024. Además, 393.000 personas más encontraron empleo. Una muestra de que la política laboral del Gobierno del Cambio, liderada por el presidente Gustavo Petro, está dando resultados», expresó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en X.

Del total de ocupados, 13,2 millones cuentan con trabajos informales y 10,5 millones están en la formalidad, agregó el DANE en su información.

«La proporción de población ocupada informal para agosto de 2025 disminuyó 0,3 puntos porcentuales (con respecto al mismo mes de 2024) en el total nacional, donde se ubicó en 55,7 %», precisó el DANE.

Los sectores que más empleo crearon en agosto fueron las industrias manufactureras, con 199.000; construcción, con 178.000; y transporte y almacenamiento con 172.000.

Entre tanto, los sectores en los que más trabajos se perdieron fueron los de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (-237.000); comercio y reparación de vehículos (-165.000), y actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicio (-57.000). EFE

