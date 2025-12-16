Desempleo y escasez de derechos, las mayores preocupaciones de la juventud ecuatoriana

2 minutos

Quito, 16 dic (EFE).- El desempleo, la pobreza y la falta de acceso a derechos son los problemas que más preocupan a la juventud ecuatoriana (un 56 %), seguidos del crimen organizado y el narcotráfico (53 %) y la inseguridad (49 %), según la última encuesta de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES).

El estudio, llamado ‘Participación política de las juventudes en Ecuador: entre el miedo, la precariedad y las desigualdades’, se basa en una encuesta aplicada entre enero y febrero de 2024 por la encuestadora YouGov, en coordinación con 14 oficinas FES en América Latina y el Caribe.

En Ecuador, donde participaron 2.004 jóvenes de entre 15 y 35 años, el 57 % confesó su deseo de migrar al extranjero. Más de la mitad aseguró que por razones económicas y falta de trabajo y un 35 % por la situación de violencia que atraviesa el país.

Además, la sensación de malestar en la nación también es amplía. El 66 % está poco o muy poco satisfecho con la situación del país y 52 % muy insatisfecho con su situación económica.

Esto, unido al incremento del miedo e inseguridad, ha provocado que un 62 % de los encuestados respalde la idea de un gobierno militar en caso de crisis; casi la mitad preferiría un régimen autoritario bajo ciertas circunstancias, frente a 36 % que lo rechaza.

No obstante, el 66 % prefiere todavía la democracia a cualquier otra forma de gobierno.

En cuanto al empleo, en 2024 -según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC)- solo 31,8 % de jóvenes entre 18 y 35 años accedió a un puesto laboral adecuado. El desempleo juvenil fue 9,2 % frente a 3,7 % nacional; es decir, que seis de cada diez personas sin empleo son jóvenes.

Desconfianza institucional

La confianza en las instituciones, sindicatos o partidos es baja en casi en todos los estamentos, salvo en las Fuerzas Armadas (54 %), De hecho, solo el 13 % muestra confianza en los movimientos sociales, el 45 % dice tener poco o nulo interés en la política y apenas un 8 % participó en alguna marcha o manifestación en el último año.

En la brújula ideológica de la juventud se encuentra un predominio de la centro-izquierda (47 %) por encima de la centro-derecha (30 %)..

A nivel regional, entre el 58 % y el 73 % de las juventudes de Latinoamérica y Caribe cree que la democracia es el mejor sistema político, pero menos de la mitad en la mayoría de los países encuestados se declara satisfecha con su funcionamiento y no confía ni en los poderes ni instituciones del Estado. EFE

