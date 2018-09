Derechos de autor

Marginalización laboral de personas mayores 09 de septiembre de 2018 - 18:49 Pese al positivo comportamiento de la economía suiza, las personas mayores que pierden sus empleos difícilmente logran reinsertarse en el mercado laboral y muchas tienen que recurrir a la asistencia social, según ‘Le Matin Dimanche’, publicación dominical de expresión francesa. El periódico cita cifras de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berna, según las cuales solamente el 13,9% de los desempleados mayores de 50 años en Suiza encuentran nuevamente un empleo estable. Muchos de entre ellos terminan recibiendo asistencia social después de que se agotan los apoyos por desempleo. Según la Conferencia Suiza de Instituciones de Asistencia Social (CSIAS), el número de personas de entre 55 y 64 años cuyos derechos de beneficios por desempleo expiran y reciben asistencia social se duplicó entre 2010 y 2016. La CSIAS propone que los mayores de 55 años conserven tales derechos más allá de los 520 días hábiles establecidos si han trabajado durante al menos 20 años, anota ‘Le Matin Dimanche’. El Ministerio de Economía le dijo al periódico que la propuesta sería examinada.