Deserciones: un problema de décadas para el deporte cubano

Luis Alejandro Amaya

Luque (Paraguay), 14 ago (EFE).- La posible deserción este jueves de cuatro atletas cubanos de su hotel de concentración en Asunción, principal sede de los Juegos Panamericanos Junior 2025, es el más reciente episodio de esta clase de acontecimientos que se han dado desde hace más de tres décadas.

A primeras horas del día en la capital paraguaya, el ministro del Interior de la nación suramericana, Enrique Riera, informó de que su departamento busca a cuatro deportistas de la isla que participaron en las justas panamericanas junior asuncenas, tras una denuncia de su delegación ante la Policía de que los deportistas no volvieron desde el miércoles a su hotel y agregó que se presume un caso de deserción del equipo.

«Estos todavía no hicieron ninguna gestión al Conare (Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados), pero en principio esa es la presunción que tenemos», dijo Riera a la radio ABC Cardinal, al referirse a la entidad que otorga los refugios y asilos políticos en el país.

El ministro confirmó que, de todos modos, se ha activado la búsqueda de los deportistas.

ABC Cardinal informó de que se trata de tres deportistas de remo y una joven del equipo de balonmano.

Béisbol, el deporte con más deserciones en el pasado

Muchos de los cerca de 800 deportistas que han desertado en las últimas décadas de delegaciones deportivas cubanas han sido integrantes de los equipos de béisbol que representan a la isla en diferentes competencias.

Entre las más famosas deserciones en el béisbol cubano se encuentran René Arocha, Aroldis Chapman, Yoenis Céspedes, José Abreu y Orlando ‘El Duque’ Hernández, quien escapó de Cuba en una balsa en 1997.

El boxeo también ha sido muy afectado

El boxeo cubano, que ha dado figuras como el legendario Teófilo Stevenson, también ha sufrido el golpe de este particular fenómeno.

Figuras como Guillermo Rigondeaux, Odlanier Solís, Yuriorkis Gamboa, Yan Barthelemy, Andy Cruz, Yoenlis Hernández y Osvel Caballero se ven entre los nombres que han dejado las filas cubanas por diferentes motivaciones.

Otros deportes impactados

Con vistas a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, las deserciones afectaron tanto a los equipos cubanos que no pudieron clasificarse a la competición en la capital británica.

En el caso del atletismo, deportistas de élite como Jordan Díaz y Yulenmis Aguilar -que adquirieron la nacionalidad española-, Pedro Pablo Pichardo -nacionalizado portugués-, Andy Díaz -italiano- y Yaimé Pérez han resuelto dejar la isla por diferentes motivos.

Paraguay y deserciones de otros países

La nación suramericana ya fue escenario en el pasado de deserciones de deportistas de otros países.

En 2018, el club de rugby paraguayo San José aseguró que había «apadrinado» a tres jugadores venezolanos que decidieron quedarse en el país y jugar para este equipo al término del campeonato Sudamericano sub-20 que se jugó en Asunción entre el 8 y el 14 de abril, según explicó a Efe Gustavo Borgoñon, directivo del club.

Borgoñon destacó que los tres jugadores «ya se están entrenando» con el resto de sus compañeros como nuevos integrantes del equipo, pero que todavía no tienen la ficha oficial para disputar partidos por su condición legal en el país.

Los jugadores habían acudido a Paraguay a disputar el sub-20 con la selección de Venezuela en calidad de turistas, ya que el país suramericano permite una estadía de 90 días en esa situación. EFE

